PSOE pide a la Junta que aclare el Plan de Verano, plazas y profesionales contratados en el Hospital de Motril (Granada)

La diputada autonómica del PSOE de Granada, Mari Ángeles Prieto. - PSOE GRANADA

GRANADA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE de Granada María Ángeles Prieto ha exigido a la Junta de Andalucía que informe del contenido del Plan de Verano, el número de plazas ofertadas, el número de profesionales contratados y el presupuesto destinado a esta asistencia en el Hospital de Motril.

En este mismo contexto, Prieto pide al Gobierno andaluz que aclare "si ofertar 1.500 euros diarios es la solución desesperada para paliar la nefasta gestión llevada a cabo en el Hospital de Motril", y que explique si los mensajes difundidos en redes sociales, en los que un directivo supuestamente afirma tener un "encargo de Sevilla" para "rescatar al Hospital de Motril" ofreciendo una retribución "muy buena" y dietas a médicos que se incorporen este verano, "es el mejor cauce para desarrollar el plan de refuerzo anunciado por la Junta para este centro".

"Si este es el plan que la Junta vendió como un refuerzo extraordinario para afrontar el verano, estamos ante una absoluta improvisación. Y si no lo es, que expliquen cuál es realmente ese plan y dónde está ese refuerzo del que tanto han presumido", ha afirmado Prieto que también ha cuestionado el tono empleado en los mensajes en los que se buscan voluntarios "para colgarse la medalla" de rescatar al Hospital.

Esta forma de proceder, según la socialista, "supone además una sangría de dinero para la sanidad pública. Si se hubiera optado por una gestión eficiente y eficaz, ofertando contratos dignos y estables a tiempo, no habría que saquear la sanidad pública de esta forma".

"Es un intento a la desesperada del gobierno de Moreno Bonilla de paliar la nefasta gestión en este Hospital y de cubrir unas plazas absolutamente imprescindibles. Ya denunciamos hace meses que la plantilla estaba bajo mínimos. Si no se hubiera llegado a las fechas en las que estamos, no habría que gastar 1.500 euros diarios en cubrir una guardia en este centro", ha dicho.

"¿Cuánto nos va a costar este plan de rescate del Hospital de Motril pagando la hora a estos precios? La sanidad pública no puede gestionarse mediante llamamientos así, requiere una política seria de planificación y de recursos humanos", ha aseverado.

Así, ha recordado que el Hospital de Santa Ana afronta cada verano una presión asistencial extraordinaria al atender a una población que prácticamente se duplica en estas fechas, por lo que considera "imprescindible" que la Junta haga público el contenido del plan anunciado para reforzar la cobertura médica.

"Queremos conocer cuántas plazas se han ofertado, cuántos profesionales está previsto incorporar, con qué presupuesto cuenta ese plan, cuál es el calendario de incorporaciones y si realmente la estrategia del Servicio Andaluz de Salud consiste en realizar llamamientos mediante mensajes en redes para colgarse medallas y cubrir un servicio tan sensible como las Urgencias", ha insistido.

La socialista ha considerado que la ciudadanía "merece saber si existe una planificación real o si la Junta está recurriendo a actuaciones de última hora para resolver un problema que lleva meses siendo denunciado por profesionales, sindicatos y usuarios".

"Si el Hospital de Motril necesita ser 'rescatado', la primera pregunta es por qué ha llegado a esta situación y quién es el responsable de haber permitido ese deterioro", ha señalado.

También ha reclamado conocer con qué dinero se va a retribuir a los médicos que, según el mensaje, recibirían una remuneración "muy buena" por asumir las guardias de verano.

Asimismo, ha instado a la Junta a aclarar si esos incentivos serán percibidos también por los médicos y el resto de profesionales que llevan meses sosteniendo el funcionamiento del hospital en condiciones especialmente difíciles.

Por otra parte, Prieto ha apuntado a la necesidad de conocer quién dio el encargo de rescatar al Hospital y si el viceconsejero de Salud, Nicolás Navarro, motrileño y uno de los máximos responsables de la política sanitaria andaluza, conocía la situación en la que se encontraba el centro hospitalario y por qué la Junta ha recurrido a medidas extraordinarias en lugar de planificar de manera adecuada a la plantilla, especialmente en época estival.