El PSOE pide a la Junta el arreglo de la pista polideportiva del IES Alonso Cano en Dúrcal (Granada)

DÚRCAL (GRANADA), 2 (EUROPA PRESS)

El parlamentario andaluz Gerardo Sánchez ha exigido al gobierno de Juanma Moreno el arreglo de la pista polideportiva del IES Alonso Cano de Dúrcal, una demanda del centro y del municipio por la que "llevan luchando desde hace más de seis años" ante las "carencias tan importantes" que presenta.

Sánchez se ha sumado a la reivindicación de la comunidad educativa y del Ayuntamiento ante los "graves problemas y las condiciones tercermundistas en las que se encuentra la pista". Le han acompañado en el centro educativo la diputada en el Congreso Olvido de la Rosa, la parlamentaria andaluza Olga Manzano y el alcalde de Dúrcal, Julio Prieto, y parte de su equipo de gobierno, según ha detallado el partido en una nota.

"Está en juego la seguridad de los jóvenes durqueños, cuando deberían contar con todas las garantías para poder formarse en estas instalaciones", ha expuesto el socialista, toda vez que ha anunciado que el Grupo Parlamentario del PSOE elevará esta demanda al Parlamento andaluz para que la Junta lleve a cabo las mejoras reclamadas.

"Vamos a preguntarle al gobierno de Moreno cuándo se van a materializar los planes de reforma de la pista polideportiva y de mejora del equipamiento del IES Alonso Cano", ha prometido, toda vez que ha asegurado que van a exigirle que "cumpla con los compromisos con Dúrcal y con sus jóvenes para que el instituto esté en perfectas condiciones, como debería de estar desde hace mucho tiempo".

Tras agradecer al Grupo Parlamentario que se haga eco de esta problemática, el alcalde de Dúrcal, Julio Prieto, ha urgido a la Junta a ejecutar esta actuación "lo antes posible" y ha denunciado su "inacción" al respecto, pese a que la Delegación de Desarrollo Educativo contaba hace seis años con una partida de 200.000 euros para ejecutar la nueva pista polideportiva del instituto, que ya se ha modificado al alza en base a la actualización de precios.

El alcalde, que ha instado a la Junta a que "actúe lo más rápido posible para evitar peligros inminentes", ha lamentado que la Delegación se "niegue" a tratar este asunto con la comunidad educativa y con el Ayuntamiento por lo que ha hecho un llamamiento a la "colaboración institucional". "Es fundamental para lograr el objetivo que todos buscamos, que es el bienestar de nuestros jóvenes y tener una infraestructura digna del siglo XXI", ha apostillado para remarcar que "no es un capricho sino una necesidad urgente".