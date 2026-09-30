PSOE-A pide a la Junta que "complemente" con sus competencias las medidas "positivas" del Gobierno sobre vivienda

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz María Márquez en rueda de prensa. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz María Márquez ha emplazado este miércoles a la Junta gobernada por Juanma Moreno (PP-A) a que "complemente" con sus competencias las medidas que en materia de vivienda ha puesto sobre la mesa el Gobierno central a través de los dos decretos leyes que este pasado martes aprobó el Consejo de Ministros para "dar soluciones" a la problemática en torno a dicha materia.

En una rueda de prensa en el Parlamento, la también vicesecretaria general del PSOE-A ha reiterado además la propuesta socialista de celebrar un debate general en el Pleno centrado en la vivienda y con posibilidad de que los grupos presenten propuestas de resolución, algo que ya defendió este pasado martes la secretaria general de la federación socialista andaluza, María Jesús Montero.

María Márquez ha criticado que el PP ya haya trasladado públicamente, a través de su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, que "va a votar en contra" de la convalidación de dichos decretos en el Congreso, cuando las medidas aprobadas por el Gobierno "son positivas y contribuyen al avance de la solución del problema", según ha defendido la representante del PSOE-A.

La portavoz socialista ha querido dejar claro que su partido no comparte el "marco" que defiende el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acerca de no tratar el tema de la vivienda con "posiciones ideológicas" y de estar "en contra de que se intervenga el mercado". Frente a ello, ha subrayado que desde el PSOE-A entienden que, "si no intervienen las administraciones, los poderes públicos", lo que hay es "la 'ley de la selva', que gane el más fuerte", que es "lo que claramente está defendiendo" el PP, según ha criticado.

"CLARO QUE HAY QUE INTERVENIR" EN EL MERCADO DE VIVIENDA

De esta manera, desde el PSOE-A entienden que "claro que hay que intervenir" en el mercado de la vivienda y que "tomar partido", y que "el Gobierno de España tiene que arremangarse, como lleva haciendo durante estos ocho años" de presidencia de Pedro Sánchez, "poniendo encima de la mesa leyes, iniciativas, medidas, que en el ámbito de sus competencias vengan a solucionar los problemas de vivienda que hay" en España, "igual que lo tienen que hacer las comunidades autónomas y los ayuntamientos", ha agregado.

La portavoz socialista se ha centrado en la situación de Andalucía para poner de relieve que en esta comunidad hay "110.000 personas demandantes inscritas en los registros municipales de vivienda", así como que es "la comunidad autónoma donde más ha subido el precio de la vivienda desde el año 2019", y "donde más pisos turísticos hay de todo el país".

Además, ha criticado que por parte de la Junta "se han dejado sin gastar 1.600 millones de euros desde el año 2019 al 2025 en políticas públicas de vivienda", así como que el Gobierno andaluz optara, en la ley andaluza de vivienda, por "bonificar al 20% a los promotores porque han subido los precios de los materiales para construir viviendas", mientras que no se tomaran medidas en línea de beneficiar a ciudadanos que tienen que "pagar 40.000-50.000 euros más por la misma vivienda".

María Márquez ha agregado que en el PSOE-A entienden que "hay que adaptar la legislación a que se facilite la construcción de obra pública, pero "más bien" que "se priorice que la ciudadanía que accede a esa vivienda pública tenga las mejores condiciones".

CRÍTICAS A LA POSICIÓN DE "NO ES NO" DEL PP

La representante del PSOE-A ha criticado que, "ante el debate público que hay en estos momentos" en España, el PP "haga lo mismo de siempre, que es el 'no por el no', la confrontación por la confrontación, y ni una pizca de voluntad política para poner una propuesta encima de la mesa que venga a resolver los problemas de este país y de esta comunidad autónoma".

También ha subrayado que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros este martes son "totalmente contrarias a las que ha puesto el Gobierno de la Junta de Andalucía" encima de la mesa, y en concreto ha valorado algunas como "lo que tiene que ver con el blindaje de los precios públicos, o con la gestión de las zonas tensionadas".

María Márquez ha sostenido que en este asunto "sólo hay dos opciones para elegir", de modo que, "o se está con los buitres, o con la gente, con los andaluces, con las familias trabajadoras", ha remarcado antes de apostillar que "si se está en contra de que se pongan medidas encima de la mesa para intervenir, controlar lo que en estos momentos es la selva en el mercado de la vivienda, se está facilitando, favoreciendo que la gente se siga viendo perjudicada por un mercado que claramente genera desigualdad, empobrece como sociedad y no genera igualdad de oportunidades".

En ese punto, se ha preguntado "qué va a hacer" el presidente de la Junta en relación a los decretos aprobados por el Gobierno, "aparte de silbar y de criticar", y ha anunciado que desde el Grupo Socialista van a "pedir y exigir" en el Parlamento que desde el Ejecutivo andaluz, y en el ámbito de sus competencias, "se complementen todas las medidas que ha puesto encima de la mesa el Gobierno de España", desde la premisa de que "este es un tema complejo que merece la responsabilidad y el trabajo serio de todos".

Posteriormente, en la rueda de prensa le han preguntado a María Márquez si espera que "los alcaldes socialistas dupliquen el IBI a los pisos turísticos de cara a las próximas elecciones municipales", si hay "consenso" en torno a esa medida con los alcaldes, y al respecto ha respondido que uno de los decretos aprobados este martes dice que esa subida la "podrán" aplicar los ayuntamientos, y ha considerado que con ello se propicia "un debate bastante interesante que va a tener" el PSOE a su "interior". En todo caso, ha querido dejar claro que "son herramientas que desde la dirección regional" del PSOE-A se consideran "útiles y necesarias".