Montero urge un "debate general sobre vivienda" en el Parlamento andaluz con propuestas de resolución

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa en el Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha anunciado este martes que el Grupo Socialista "va a proponer que se celebre de manera urgente" en el Parlamento andaluz "un debate general sobre la vivienda en Andalucía" que incluya la posibilidad de presentar propuestas de resolución por parte de los grupos representados en la Cámara.

Así lo ha indicado la también portavoz del Grupo Socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha explicado que el objetivo de dicho debate general debería ser analizar "la situación inmobiliaria" en Andalucía y las "demandas ciudadanas", así como debería servir para ofrecer "una respuesta alternativa a los ocho años inútiles" de gobierno "del Partido Popular en esta materia" desde la Junta.

"Pero sobre todo proponemos un debate general sobre vivienda para que los partidos políticos podamos presentar propuestas de resolución que den respuesta a la necesidad urgente de vivienda que hay en nuestra comunidad, y que estas propuestas, en caso de aprobarse, sean de obligado cumplimiento por parte del Gobierno" de Juanma Moreno, ha añadido Montero.

La dirigente socialista ha aseverado que "no queremos más Mari Carmen ni en España ni en Andalucía", y para ello ha reclamado a la Junta "una acción exigente, urgente para afrontar esta emergencia social en la que se ha convertido la vivienda" en la comunidad autónoma.

De igual modo, Montero ha reivindicado que el PSOE es "la única fuerza política capaz de alcanzar acuerdos" y de "dirigirse a su izquierda y a su derecha para alcanzar acuerdos en todas las materias, y particularmente en aquellas más controvertidas, como puede ser la política de vivienda", según ha apostillado.