PSOE-A pide a la Junta un fondo extraordinario para "indemnizar" a las víctimas por fallos en cribados de cáncer

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 25 de septiembre de 2025. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz planteará este miércoles una propuesta de resolución en el debate general sobre la situación de la sanidad pública en la que reclama a la Junta un fondo extraordinario para "indemnizar" a la víctimas de fallos en cribados de cáncer.

Según ha explicado la vicesecretaria general y portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, el objetivo del PSOE-A es que "las personas afectadas por los cribados tengan el reconocimiento de víctimas y sean indemnizadas por la Junta de Andalucía".

"Tanta angustia y tanto sufrimiento no se tapa con propaganda, señor Moreno Bonilla. Lo que está pasando es gravísimo", ha añadido María Márquez en sus redes sociales, donde también ha criticado que "aún seguimos sin explicaciones y sin soluciones claras".

Según ha adelantado la cadena Ser, la propuesta que defenderá este miércoles el PSOE-A en el Parlamento plantea "reconocer económicamente el daño físico, psicológico y moral" causado a las víctimas de fallos en cribados de cáncer, constituir una comisión de valoración para evaluar los casos y establecer un criterio objetivo de valoración de las solicitudes para que se les de un reconocimiento proporcional al daño sufrido. Según los socialistas, esta propuesta deberá ser independiente a la vía judicial.