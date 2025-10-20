El PSOE-A "pasa de la denuncia a la acción", en defensa de la sanidad pública y contra "los destrozos" del PP-A

CÓRDOBA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha anunciado este lunes que el PSOE de Andalucía "pasa de la denuncia a la acción" con el arranque de una campaña de recogida de firmas "en defensa de la sanidad pública andaluza y contra los destrozos ocasionados en el sistema, tras los siete años de gobierno del PP" en la comunidad autónoma.

Por este motivo, Crespín ha acudido, acompañada por el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, y otros cargos orgánicos e institucionales de su partido, a las puertas del Centro de Salud Occidente Azahara de Córdoba, donde han iniciado la recogida de firmas de usuarios de la sanidad pública andaluza que, con su rúbrica, "solicitan el restablecimiento de todos los servicios públicos anteriores al desmantelamiento ocasionado por el Gobierno de Juanma Moreno (PP)".

Igualmente, según ha explicado Crespín, con esas firmas, desde el PSOE-A se reclama al Gobierno andaluz del PP "el refuerzo de la sanidad pública en personal, equipamientos e inversiones, y la mejora de todas las prestaciones sanitarias, hospitalarias y de atención primaria".

Esta campaña, según ha aclarado, "se une a la iniciada hace meses por las Mareas Blancas andaluzas, que han enviado al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía más de 57.000 firmas para forzar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca la recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público andaluz, máxime tras la crisis por los fallos y demoras por el cribado del cáncer de mama".

La campaña de recogida de firmas denuncia públicamente que, "desde la investidura de Juanma Moreno en 2019 se ha intensificado un modelo de gestión que favorece la privatización de los servicios sanitarios, lo que ha devenido en un adelgazamiento progresivo del sector público y un aumento del desvío de recursos a las clínicas privadas".

Frente a ello, desde el PSOE-A se proponen "cambios legislativos que limiten la colaboración con el sector privado y fortalezcan el sistema público, así como implementar controles sociales sobre las decisiones administrativas en sanidad, mejorar la accesibilidad y el funcionamiento de los servicios sanitarios y regular el papel del sector privado en la atención sanitaria". Además, buscan los socialistas "garantizar una atención sanitaria Primaria y hospitalaria eficiente, con tiempos de espera reducidos para consultas y operaciones quirúrgicas".

En este contexto, la secretaria general del PSOE de Córdoba ha criticado el estado en el que se encuentra el sistema sanitario público andaluz "a causa de las políticas privatizadoras" de Moreno, por lo que ha llamado a los ciudadanos a "pelear con uñas y dientes por lo que nos pertenece a todos y a todas, y por lo que nos hace iguales cuando una enfermedad entra en una casa o en una familia".

Crespín ha insistido en que "con la salud no se juega", y ha culpado al Gobierno de Moreno de que los andaluces "hayan perdido la confianza en el sistema sanitario público, tras el colapso que los socialistas llevan años denunciando y que ha estallado con los cribados del cáncer de mama, que mantiene a más de 2.000 mujeres aún con la angustia de saber sin están enfermas, y que han perdido un tiempo precioso y sin vuelta atrás para iniciar sus tratamientos".

CRITICAS A SANZ

La dirigente socialista ha extendido sus críticas al nuevo responsable de la sanidad andaluza, Antonio Sanz, por su "desvergüenza e insensibilidad con las mujeres que aún esperan una llamada del SAS para repetirse las mamografías", pues se fue "a los toros ayer, Día del Cáncer, en un remedo de lo que hizo este verano Moreno en Málaga, cuando volvió de sus vacaciones y reapareció en una corrida tras la oleada de incendios".

Sanz, según ha asegurado Crespín, "ha puesto por delante los toros a las mujeres, lo mismo que hace Moreno al poner por delante los votos a las mujeres", preguntándose Crespín, sobre los "fallos" en el cribado de cáncer de mama, "¿cómo es posible que estuviera aumentando el número de casos en Andalucía por encima de la media en España, y a nadie en el Gobierno andaluz le importara, nadie se preocupara, y nadie mirara qué estaba ocurriendo? Ésa es la pregunta que nos hacemos los andaluces y que le vamos a repetir a Moreno todos los días", ha rematado.

En este sentido, Crespín ha defendido que el compromiso de la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, de cara a las elecciones autonómicas del próximo año, es el de "blindar por ley que el sistema sanitario público andaluz no distinga por renta, por procedencia, ni origen, a diferencia de lo que ha ejecutado el Gobierno andaluz del PP a base de privatizaciones y desmantelamiento".

El próximo Gobierno andaluz, ha concluido Crespín, "se volcará en garantizar un sistema sanitario público con gestores que sepan lo que se traen entre manos y que dignifiquen la tarea de profesionales y pacientes".

SITUACIÓN EN CÓRDOBA

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, se ha referido a las denuncias y quejas vecinales por la demora que afecta a pruebas y diagnósticos, más allá del cáncer de mama, a la preferencia ciudadana por la atención personalizada por los médicos y no por la atención telefónica, y a favor de la defensa de la sostenibilidad de la sanidad pública y la negativa a que sea sustituida por pólizas y seguros privados.

Hurtado ha aludido también, ya en clave municipal, el "abandono" del Parque Azahara por parte del gobierno local del PP, "con insuficiencia de medios, infraestructuras, seguridad, limpieza y transportes", y ha puesto como ejemplo la "dejación de las instalaciones deportivas el que han sido ocupadas", de forma que Moreno y el alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), "son la misma cara y la misma cruz. Buena imagen de moderación, pero bárbaros para desmantelar los servicios públicos".