PSOE pide a la Junta que garantice la actividad y el empleo de la fábrica de neumáticos de Espeluy (Jaén)

JAÉN, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Jaén ha pedido a la Junta de Andalucía que garantice el mantenimiento de la actividad y del empleo en la fábrica de reciclaje de neumáticos de Espeluy (Jaén) antes de proceder a su anunciada venta de acciones en la empresa Renean. La fábrica quedó gravemente afectada tras un incendio que arrasó las instalaciones en junio de 2020.

La parlamentaria socialista Mercedes Gámez ha registrado varias preguntas orales y escritas dirigidas a la Consejería de Agricultura para que aclare sus intenciones respecto a la venta de sus participaciones en la empresa Renean por parte de la Agencia de Medio Ambiente y Agua.

En concreto, pregunta sobre qué medidas va a adoptar la Consejería para asegurar el mantenimiento del empleo y de la ubicación de las instalaciones de esta empresa. Asimismo, le pregunta si valora la posibilidad de aplazar la venta tras el incendio que sufrió la planta de Espeluy, por cuanto "todavía no se ha procedido a la limpieza y desescombro de los restos del incendio".

"No parece muy oportuno abandonar el barco bruscamente cuando la planta todavía no ha vuelto a levantarse. Tal vez no sea el momento más adecuado", ha dicho en un comunicado. Gámez también ha preguntado en este sentido "en qué plazo van a ejecutarse esas tareas de limpieza y desescombro", fundamentales para poder volver a la normalidad.

La parlamentaria socialista ha señalado que "toda la obsesión del PSOE es asegurar que el futuro de esta planta en Espeluy está garantizado", por todo lo que supone de "desarrollo económico y generación de empleo" para esta zona y la provincia de Jaén. Ha señalado que en su momento se hizo "un gran trabajo" para poner en marcha estas instalaciones, por lo que "no puede dilapidarse así como así".

"No nos gustaría asistir a una venta precipitada de las acciones y acabar contemplando cómo la empresa no reinicia su actividad o decide cambiar su ubicación", ha concluido la parlamentaria socialista.