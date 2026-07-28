PSOE pide a la Junta "mayor" apuesta por el liderazgo sanitario tras perder Granada la Agencia de Salud Pública

La parlamentaria andaluza del PSOE María Ángeles Prieto. Archivo. - PSOE

GRANADA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha lamentado que la capital no haya sido elegida para albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública y ha pedido a la Junta de Andalucía una "mayor" apuesta por la investigación y el liderazgo sanitario de la provincia con el propósito de "reforzar la marca Granada Salud".

La parlamentaria andaluza del PSOE María Ángeles Prieto ha asegurado que la candidatura granadina contaba con "importantes fortalezas" gracias a la contribución y el prestigio de profesionales, la Universidad de Granada y el tejido investigador.

No obstante, los socialistas han "echado en falta que la Junta contribuyera a impulsar uno de los principales activos que diferenciaban a la candidatura de Granada a nivel estatal, caso de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)".

Al contrario, ha indicado, "la decisión de la Junta de extinguir la EASP en un Instituto de Investigación Bioclínica, dirigido desde Sevilla, diluyendo las funciones de salud pública, perdiendo la entidad jurídica y la autonomía de gestión, ha debilitado la fortaleza de nuestra candidatura".

"Llevamos tiempo advirtiendo de que la extinción de la EASP en el nuevo Instituto de Investigación de Andalucía supondría un paso atrás para el liderazgo en salud pública que la EASP ejercía en Andalucía y el resto del país. Si el propio Gobierno andaluz rechazó mantener y fortalecer esta institución de referencia para coordinar las políticas andaluzas de salud pública, difícilmente podía transmitir credibilidad en la aspiración de Granada a albergar la Agencia Estatal", ha dicho.

Así, ha subrayado que la Junta ha tenido "tiempo y ocasiones para rectificar", ya que durante la tramitación de este proceso desde el PSOE han reclamado "insistentemente" al Gobierno andaluz "que diera marcha atrás en el proceso de extinción de la EASP y le devolviera su entidad propia y autonomía de gestión".

Tras puntualizar que "se trata de una decisión adoptada entre ocho candidaturas de gran nivel, basada en criterios técnicos fijados por una comisión", Prieto ha subrayado que "Granada debe incrementar la excelencia que a nivel sanitario siempre le ha caracterizado con decisiones e inversiones que potencien las sinergias que produce el talento, el conocimiento, la aplicación del mismo en el ámbito sanitario y el trabajo de estamentos públicos reconocidos en la materia".

"Ahí la Junta tiene mucho que decir, favoreciendo que la provincia ocupe en su agenda política un lugar prioritario", ha afirmado.