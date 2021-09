El PSOE-A pide a la Junta "metodología y calendario de reuniones" si tiene "voluntad" de negociar el Presupuesto

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha abogado este lunes por fijar una "metodología" y un "calendario de reuniones" si por parte del Gobierno que preside Juanma Moreno hay "voluntad" de llegar a un acuerdo con los socialistas para sacar adelante los Presupuestos andaluces de 2022.

Así lo ha señalado la portavoz socialista en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A, en Sevilla, tras participar en una reunión que ha definido como "técnica" y de "cortesía" en la Consejería de Hacienda, en el marco de los encuentros que dicho departamento del Gobierno andaluz va a mantener con los distintos grupos parlamentarios a propósito del proyecto de las cuentas del año que viene.

Ángeles Férriz ha recordado el "ofrecimiento" del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, al presidente de la Junta para "llegar a un acuerdo con respecto a los Presupuestos", y ha añadido que si el Gobierno andaluz y su presidente "tienen voluntad de hacerlo", ese encuentro debe producirse "cuanto antes" para, seguidamente, "empezar una metodología, establecer un calendario de reuniones, poner encima de la mesa cuáles son los puntos donde tendríamos acuerdo y cuáles no".

Desde el PSOE-A han pedido "seriedad" al Gobierno andaluz, desde la premisa de que es "fundamental" que Andalucía cuente con nuevos Presupuestos el año que viene que den "respuesta a los problemas reales de la pandemia" y a los fondos europeos que vienen para la recuperación.

Tras apuntar que "no nos parece serio que el Gobierno amague un día sí y otro no con la prórroga del Presupuesto", porque "esas especulaciones no favorecen la estabilidad en un momento donde los andaluces necesitan certidumbre", la portavoz socialista ha insistido en pedir "rigor" a la Junta, y que aclare si quiere aprobar nuevas cuentas o prorrogar las de 2021.

"ESTÁN EN JUEGO LA CONFIANZA Y ESTABILIDAD QUE NECESITA ANDALUCÍA"

Según ha argumentado Férriz, prorrogar para 2022 el Presupuesto vigente supondría en la práctica "un recorte drástico de recursos económicos públicos, además de la imposibilidad de adaptar las cuentas a las necesidades actuales de los andaluces", y en esa línea ha aseverado que "están en juego la confianza y estabilidad que Andalucía necesita para una recuperación económica y social".

Ha defendido que, en este contexto, "los partidos tienen que estar a la altura de las circunstancias", y por eso los socialistas andaluces han "tendido la mano" a la Junta y realizado "un ofrecimiento desde el primer día para negociar de forma sincera y honesta" los Presupuestos del año que viene, pero ha incidido en que eso "depende de la voluntad y capacidad de diálogo" de Juanma Moreno, quien, en su opinión, tiene así ahora "una oportunidad de demostrar esa moderación y voluntad de diálogo de la que hace gala todos los días".

Férriz ha indicado que los socialistas andaluces no van a "escatimar esfuerzos para que Andalucía cuente con Presupuestos en 2022", siendo "conscientes del momento complicado" que se vive y de "las grandes inversiones que van a venir de Europa y España", y de "las que no queremos mantenernos al margen", ha dicho.

También ha defendido que al PSOE-A no le interesa cualquier "recuperación económica y social", sino que quiere saber "para quién, a qué velocidad", "cómo" se va a lograr y "cuándo", además de que cree que "es fundamental que se produzca en términos de igualdad" y de que "nadie se quede atrás".

"RECORTES" EN UN INICIO DE CURSO "NO TAN IDÍLICO"

En otro orden de cosas, la portavoz socialista ha denunciado que "el inicio del curso escolar en Andalucía no está siendo tan idílico como nos cuenta el consejero de Educación o el presidente de la Junta". En este sentido, Férriz ha denunciado el "recorte de 500 unidades educativas y de 2.500 docentes por parte de la Junta de Andalucía".

"Frente a la propaganda y el autobombo de la Junta, la realidad de la comunidad educativa no es tan idílica. El inicio del curso escolar debe tener una planificación previa, pero en Andalucía ésta brilla por su ausencia", ha afirmado la portavoz.

Además, ha señalado que alcaldes, sindicatos y docentes están trasladando al PSOE "la incertidumbre sobre la continuidad de servicios esenciales" como los comedores o el transporte escolar. "En secundaria la Junta está retrasando los nombramientos de los profesores interinos, por lo que los centros no van a tener las plantillas cubiertas hasta el mismo inicio del curso", ha añadido Férriz.

Siguiendo con el inicio del curso, la socialista ha reiterado la exigencia del PSOE de que "la Junta asuma los costes de desinfección de los colegios, que es una competencia autonómica", y ha recordado que el Grupo Socialista va a llevar una iniciativa al respecto en el próximo pleno del Parlamento andaluz.