El PSOE pide a la Junta que planifique la dotación de personal para atender consultas del Materno Infantil de Córdoba

La senadora del PSOE María Ángeles Luna. - PSOE

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La senadora por el PSOE de Córdoba María Ángeles Luna ha puesto en valor la "importante transformación" que está viviendo el Hospital Universitario Reina Sofía gracias a las inversiones financiadas con fondos europeos y con otros recursos impulsados por el Gobierno de España, al tiempo que ha exigido al Gobierno andaluz de Juanma Moreno que "planifique de manera inmediata la dotación de personal necesaria para que las nuevas infraestructuras sanitarias puedan prestar la asistencia que merece la ciudadanía cordobesa, entre ellas las 128 nuevas consultas del Materno Infantil".

Según ha informado el PSOE en una nota, Luna ha recalcado que el nuevo edificio de Consultas Externas Materno-Infantil, "cuyo diseño y redacción del proyecto se realizó bajo el gobierno socialista de Susana Díaz", tiene prevista su puesta en funcionamiento "antes de finalizar este año y ha supuesto una inversión de 24 millones de euros que permitirá duplicar las consultas hasta alcanzar 128, centralizará toda la atención pediátrica y ginecológica ambulatoria y mejorará la atención de miles de familias de la provincia".

"La ciudadanía lleva años esperando esta infraestructura y es una magnífica noticia que Córdoba cuente con un Materno-Infantil moderno, accesible y preparado para la medicina del siglo XXI. Pero un hospital no funciona solo con ladrillos; funciona con pediatras, enfermeras, matronas, TCAE, celadores, administrativos y el conjunto de profesionales que sostienen cada día nuestra sanidad pública", ha detallado.

La senadora socialista ha advertido de que "numerosos profesionales vienen alertando de que la apertura del nuevo edificio exige una planificación de recursos humanos" que, a su juicio, "el Gobierno andaluz no realizó cuando concretó la infraestructura".

"No se puede esperar a que las obras terminen para empezar a pensar quién va a atender las consultas. La planificación del personal debe hacerse al mismo tiempo que se construyen los edificios. De lo contrario, existe el riesgo de disponer de unas instalaciones magníficas, pero sin capacidad suficiente para ofrecer toda la cartera de servicios", ha afirmado.

Luna ha destacado que la modernización del Hospital Reina Sofía no se limita al nuevo Materno-Infantil. En los últimos años, el complejo hospitalario ha recibido, además, importantes inversiones para reforzar su capacidad asistencial, investigadora y tecnológica, muchas de ellas vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea y gestionado por el Gobierno de España, permitiendo renovar equipamientos de alta tecnología sanitaria, impulsar la eficiencia energética, avanzar en la digitalización y fortalecer la investigación biomédica.

Entre estas actuaciones destacan las inversiones más de 50 millones de euros destinadas a la renovación de tecnología sanitaria de alta precisión, la modernización de equipamientos diagnósticos, los proyectos de eficiencia energética y autoconsumo mediante instalaciones fotovoltaicas, además de las nuevas infraestructuras de investigación y terapias avanzadas que consolidan al Reina Sofía como uno de los hospitales de referencia de España.

"La diferencia es clara. El Gobierno de Pedro Sánchez ha movilizado los fondos europeos para modernizar nuestro sistema sanitario, renovar tecnología, impulsar infraestructuras y reforzar la capacidad asistencial de hospitales como el Reina Sofía. Ahora, corresponde a la Junta hacer su parte, contratar profesionales suficientes para que esas inversiones se traduzcan en una mejor atención a los pacientes", ha manifestado.

La senadora ha insistido en que los cordobeses "no quieren una sanidad de titulares; quieren menos listas de espera, más profesionales y consultas funcionando a pleno rendimiento desde el primer día".

PLAN EXTRAORDINARIO DE CONTRATACIÓN

Así las cosas, Luna ha reclamado al Gobierno andaluz un plan extraordinario de contratación para el Hospital Reina Sofía que garantice la apertura completa del nuevo Materno-Infantil sin detraer efectivos de otros servicios ya tensionados, pues "no sería aceptable vestir un servicio desvistiendo otro. Córdoba necesita más plantilla estructural, no redistribuir la escasez".

Finalmente, María Ángeles Luna ha reafirmado el compromiso del PSOE con una sanidad pública fuerte. "Cada euro de los fondos europeos gestionados por el Gobierno de España debe traducirse en una mejor calidad asistencial. Las infraestructuras son imprescindibles, pero el verdadero corazón de la sanidad pública son sus profesionales. Sin ellos, ningún edificio, por moderno que sea, puede cumplir la misión para la que fue construido".