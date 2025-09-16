PSOE-A pide "luz y taquígrafos" sobre las listas de espera tras abrir Moreno "campaña" con "mentiras" de su bajada

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, ha acusado este martes al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, de "empezar" su "campaña electoral" con "datos falsos" y "mentiras" en relación a la reducción de las listas de espera en la sanidad andaluza, sobre las que el representante socialista ha reclamado "luz y taquígrafos".

Son mensajes que el parlamentario socialista ha trasladado en el transcurso de una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla después de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) anunciara este pasado lunes una reducción del número de pacientes pendientes de intervención con garantía, así como de la demora media para dichas operaciones.

Mario Jiménez ha recomendado "a los andaluces que sólo crean lo que ven, que están pasando en sus familias", y "qué distancia hay entre lo prometido" por el presidente de la Junta "y la terrible realidad que se está viviendo con la sanidad pública en Andalucía".

En esa línea, el representante del PSOE-A ha sostenido que "las noticias que hemos conocido de reducción de las listas de espera" en Andalucía constituyen "una inmensa mentira, un gran embuste, una grandísima falsedad", así como ha denunciado que al respecto de las listas de espera en esta comunidad hay "un inmenso pozo de opacidad y manipulación".

Así, ha señalado que desde el PSOE-A tienen "muy serias sospechas de manipulación de los datos" al respecto, y "los profesionales sanitarios nos alertan desde dentro" del sistema de "que son mentiras", y que "se están utilizando todo tipo de trampas a la hora de manejar los datos para intentar proyectar lo que no está pasando".

Mario Jiménez ha advertido así acerca de que "las listas de espera sanitaria en Andalucía sólo bajan en los argumentarios del PP y en sus campañas de lavado de cara de la peor gestión sanitaria de España", y "es tan cierto que bajan las listas de espera sanitarias como esa grandísima mentira que profirió Moreno Bonilla en el Parlamento en la que decía que en 72 horas iban a estar los andaluces atendidos en la atención primaria".

De igual modo, ha retado a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, a que, "si se atreve, se vaya una mañana a las siete a cualquier centro de salud de Andalucía a decirle a la gente que en 48 horas tiene una cita de atención primaria", porque eso es "una gran mentira", y "tan falso como que han bajado las listas de espera sanitaria en nuestra comunidad autónoma", según ha incidido.

En ese punto, el representante del PSOE-A ha señalado que "ha subido en 3.500 las personas que están en listas de espera de especialistas y, por lo tanto, de diagnóstico", y aunque "farda la Consejería" de Salud de que "han bajado las listas de espera quirúrgica", en realidad, y según "los propios números de la propia Junta, apenas han bajado dos personas al día en cada provincia de las listas de espera quirúrgica" en los últimos meses.

Y es que, según ha continuado Mario Jiménez, "la verdad es que no bajan" esas cifras "porque se está montando un inmenso tapón de sufrimiento y de padecimiento de los andaluces" que hace que estos no lleguen "a las listas de espera quirúrgicas".

En esa línea, ha advertido de que "detrás de esta inmensa falsa estadística está el padecimiento, el sufrimiento, la inquietud, el miedo y, por desgracia, el fallecimiento de miles de andaluces que no llegan a tiempo por esta gestión nefasta, desastrosa, inhumana del Gobierno del PP-A" respecto a las listas de espera sanitarias en la comunidad autónoma.

DUDAS SOBRE "EN QUÉ SE ESTÁ GASTANDO EL DINERO" LA JUNTA

También ha señalado que "no es posible" que, después de que la Junta, desde que gobierna Moreno, haya "cebado sin descanso, con más de 3.700 millones de euros, la sanidad privada" en Andalucía, las listas de espera en la sanidad andaluza "no bajen de dos millones de andaluces", y en ese punto se ha preguntado "dónde, en qué y cómo se está gastando el dinero" de la Junta, y "quién se lo está llevando 'calentito' a costa de la salud y de la vida de miles de andaluces".

En ese punto, el representante del PSOE-A ha aludido a la "inmensa corrupción sanitaria" que atribuye al Gobierno de Moreno y que "está investigando" la justicia, según ha remarcado antes de subrayar que "tres altos cargos" de la Junta están citados en noviembre a declarar como "imputados" ante un juzgado de Sevilla, y "dos más" tendrán que comparecer "como testigos, y ya veremos cómo salen" de esas declaraciones sobre los contratos de emergencia del SAS denunciados por el Grupo Socialista, según ha continuado.

Mario Jiménez ha agregado que, "a la duda de dónde está el dinero", desde el PSOE-A aportan también "la preocupación y la duda de cómo se están gestionando las listas de espera", de si "se están computando todos los andaluces en las listas de espera, si se está respetando un orden legal" en las mismas, o si hay "un procedimiento paralelo gestionado" por el Gobierno del PP-A al respecto.

"Tenemos serias dudas de que se esté haciendo una gestión decente y honrada de las listas de espera en Andalucía, jugando con el sufrimiento de cientos de miles de andaluces, y queremos que eso se aclare", ha declarado el representante del PSOE-A antes de reclamar que "ya está bien de propaganda, de electoralismo con el sufrimiento de la gente", y de expresar su temor acerca de que Moreno "haya empezado ya la campaña electoral blanqueando las listas de la desesperación en Andalucía con una gran campaña mediática que tendrán que pagar todos los andaluces" para "tapar" ese "horror".

Finalmente, ha anunciado que desde el PSOE-A van a "activar todos los mecanismos" a su disposición sin descartar ninguno "para que se conozca la realidad de las listas de espera en Andalucía, porque nos tememos" que al respecto existe "un inmenso fraude económico y en su gestión", y en esa línea ha pedido a la Junta "luz y taquígrafos" para "saber dónde está hasta el último céntimo de euro que creemos que se pueda estar malversando por parte del Gobierno de Moreno" al respecto.