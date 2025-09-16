Sindicatos tachan de "fracaso" que Andalucía sume "170.000 pacientes más" en listas de espera que antes de la pandemia

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO-A y UGT-A han valorado los datos oficiales de listas de espera sanitarias en Andalucía que publicó la Junta este lunes, asegurando que "no pueden celebrar, como se hace desde la Consejería de Salud", que casi 1.060.000 andaluces sigan pendientes de una intervención sanitaria, "170.000 más que antes de la pandemia de COVID".

"Tampoco es una buena noticia que haya 108 días de demora media para una intervención quirúrgica con plazo de respuesta garantizado por decreto o 127 días para una primera cita con el especialista hospitalario, el doble de lo que se exige por decreto", ha apuntado la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) en una nota de prensa.

Asimismo, desde UGT-A han destacado que las "esperas" de todo tipo es la "tónica general de nuestro sistema sanitario público y el fiel reflejo del fracaso de las políticas sanitarias del gobierno de la Junta".

"Querer vendernos estos datos míseros es seguir ignorando la decadencia a la que están llevando, de forma consciente y deliberada, a nuestro sistema. Ver y contabilizar el periplo que tiene que pasar un paciente desde que nota algún síntoma hasta que consigue ser tratado pone los pelos de punta y da auténtico miedo el ser uno de ellos", ha puntualizado UGT-A en un comunicado.

"Estas esperas literalmente matan. Todo ello con el consentimiento del señor Moreno Bonilla y su incapacidad manifiesta de gestionar la sanidad", ha reflexionado.

Para CCOO, "esto habla por sí solo del negocio de la sanidad privada en Andalucía: asumen intervenciones sencillas, que perfectamente se podían realizar en hospitales públicos. Hace falta que siga incrementándose la actividad asistencial, pero en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, y eso pasa por más medios, mejores condiciones y un mayor uso de los centros sanitarios".