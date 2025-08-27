PSOE-A pide a Moreno que "deje de torpedear" el plan "riguroso" del Gobierno para repartir menores migrantes entre CCAA

Archivo - El portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en rueda de prensa en la sede regional del partido en Sevilla. (Foto de archivo). - PSOE-A - Archivo

GRANADA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Andalucía, Francisco Cuenca, ha defendido este miércoles el planteamiento "riguroso" que ha realizado el Gobierno de España para distribuir entre las comunidades autónomas menores migrantes no acompañados que han llegado a las islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y ha pedido a los gobiernos autonómicos del PP que actúen con "solidaridad" en este ámbito, y, en concreto, al andaluz que preside Juanma Moreno que "deje de torpedear" esta respuesta.

En rueda de prensa en la sede del PSOE en Granada, el portavoz socialista se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas al día siguiente de que el Consejo de Ministros aprobara el Real Decreto-ley que recoge la capacidad ordinaria de acogida de las comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, que la Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles que "va a estudiar jurídicamente" si lo recurre.

Francisco Cuenca ha sostenido que "la decisión, la medida y el planteamiento que ha hecho el Gobierno" en esta materia "no sólo es ajustado a Derecho", sino que "sigue criterios humanitarios y ha sido riguroso y serio", al tiempo que ha opinado que "era imprescindible y necesario".

En ese punto, ha señalado que si el plan no se había aprobado antes "ha sido precisamente por gobiernos" como el andaluz que preside el líder del PP-A, Juanma Moreno, ya que "todos los gobiernos del PP han hecho todo lo posible por que hubiera dificultades", según ha criticado.

En esa línea, el representante del PSOE-A ha aseverado que "es mentira que no haya habido diálogo y acuerdo con las comunidades" por parte del Ejecutivo central, y al respecto ha remarcado que se han celebrado "tres conferencias del Gobierno de España con las comunidades para buscar fórmulas y acuerdos", si bien las administraciones autonómicas "han estado torpedeando, poniéndole pegas, mintiendo, diciendo que no hay diálogo ni entendimiento", ha denunciado.

Cuenca también ha señalado que "es mentira que no haya dotación económica" para la acogida de estos menores en las comunidades autónomas, porque "el Gobierno ha puesto en marcha 100 millones de euros para propiciar, para ayudar a algo que es necesario e imprescindible", y que se trata de "una cuestión humanitaria", según ha abundado.

En ese punto, el portavoz del PSOE-A ha pedido al PP "rigor, sensatez y, sobre todo, solidaridad", y ha defendido que Andalucía "ha sido siempre una tierra solidaria" que sabe "estar a la altura cuando un drama humano se produce", y echar "una mano".

"Si además cuentas con dotación económica del Gobierno de España y el compromiso de colaboración, hay que pedirle al PP" y a su presidente en Andalucía, Juanma Moreno, "que deje de torpedear las medidas del Gobierno de España, que eche una mano, que estamos hablando de una cuestión humanitaria que requiere, como es Andalucía, solidaridad", ha continuado Francisco Cuenca.

El representante socialista ha remarcado que se afronta "un problema de ámbito global" y de carácter "humanitario muy grave, que requiere altura de miras y, sobre todo, mucha solidaridad", además de "dotación económica del Gobierno de España", que ya la está facilitando, según ha insistido en remarcar antes de opinar que el PP "cree que le va bien peleándose y embroncándose con el Gobierno de España", de forma que "está más en la estrategia electoralista que en solucionar los problemas de los andaluces, de los españoles", según ha denunciado antes de concluir advirtiendo además de que se da un "cierto tinte xenófobo que se le escapa de vez en cuando a las comunidades del PP".