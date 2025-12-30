PSOE-A pide a Moreno más fondos contra la violencia de género y le afea que Andalucía es "líder en asesinatos machistas"

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano. - PSOE-A

SEVILLA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, ha reclamado este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "más financiación propia" de la comunidad autónoma para "combatir la lacra" de la violencia de género, al tiempo que le ha reprochado que la andaluza sea la región "líder en asesinatos machistas" registrados en el año 2025 que está a punto de concluir.

Así lo ha afeado la también parlamentaria socialista en una nota en la que también ha criticado que Moreno no usa la mayoría absoluta de su Gobierno del PP-A para "proteger más a las mujeres" ante la violencia de género, sino para "frenar los avances en la lucha contra esta lacra y en igualdad con un resultado dramático", que coloca a Andalucía como la comunidad "con más asesinatos machistas en 2025".

Ante la "gravedad" de este dato, la representante socialista ha retado al presidente 'popular' a que elija "entre ponerse del lado de las víctimas con más financiación propia de la Junta para combatir esta lacra", o "seguir siendo responsable de una violencia que mata a las mujeres y a sus hijos e hijas".

Olga Manzano ha insistido en señalar que, con Moreno al frente de la Junta, Andalucía "presenta las peores cifras" de la violencia machista en España, con un tercio de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en el país en el año que está a punto de acabar.

Para la secretaria regional socialista de Igualdad, es la consecuencia de otro "año perdido en igualdad para Andalucía", en el que Moreno "continúa dejando caer una a una todas las políticas de igualdad que costó décadas construir", a pesar de que cuenta con "más presupuesto que nunca" también para la lucha contra la violencia de género y "gracias a las transferencias del Gobierno de España", según ha apostillado.

Manzano ha asegurado que Moreno y el PP están situados en "la derecha que compite con la ultraderecha por intereses partidistas" y, con este objetivo, "utiliza los derechos de las mujeres como moneda de cambio, recorta políticas sociales, vacía los discursos de igualdad y, lo que es peor, normaliza el negacionismo de la violencia machista".

Ha señalado que esta situación se demuestra "con hechos", como la concesión por Moreno y su Gobierno de ayudas públicas "a entidades que hostigan a las mujeres cuando deciden interrumpir su embarazo", o su decisión de "no poner límite a la creación de una oficina antiaborto que intenta controlar nuestra maternidad como si estuviésemos en 'El cuento de la criada'".

Ha denunciado, además, la "eliminación del servicio que detectaba y rescataba a mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual", y la "estrategia" del PP en la Junta de "mal usar los recursos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para recortar fondos propios en políticas que tienen que proteger a las mujeres víctimas de la violencia machista".

"MEDIDAS CLARAS Y URGENTES"

La secretaria de Igualdad del PSOE-A ha advertido de que "estas decisiones políticas de Moreno Bonilla contribuyen a que Andalucía ostente el triste liderazgo de mujeres asesinadas por violencia machista en España", y ha demandado al presidente de la Junta "medidas claras y urgentes para afrontar esta difícil situación".

Olga Manzano ha reclamado al Gobierno andaluz del PP "más financiación propia" de la Junta para "atender y apoyar a todas las mujeres víctimas de violencia de género", más cuando, según ha incidido, se trata de "competencias propias de Moreno Bonilla".

Además, ha reivindicado "inversión autonómica en formación obligatoria y especializada para todo el personal de la Junta de Andalucía que intervenga de manera directa en casos de violencia machista", así como "atención específica para las mujeres víctimas más vulnerables, como mayores o con problemas añadidos de adicciones o salud mental".

"En 2026, Moreno Bonilla tiene que elegir entre si ponerse del lado de la víctima o seguir siendo responsable de una violencia que nos está matando a nosotras, las mujeres, y a nuestros hijos e hijas", ha aseverado Olga Manzano para concluir.