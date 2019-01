PSOE-A urge a Moreno a presentar los Presupuestos en marzo y augura un "campo de minas" para los servicios públicos

Actualizado 30/01/2019 14:08:24 CET

SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha reclamado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que rectifique y que presente el proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para este año el próximo mes de marzo en el Parlamento, porque no hay "ninguna razón" que justifique retrasarlo hasta el mes de junio, al tiempo que ha augurado que las cuentas que elabore el nuevo Gobierno de coalición entre PP-A y Ciudadanos (Cs) podrían ser un "campo de minas" para los servicios públicos esenciales y para los derechos de los ciudadanos.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa el portavoz del PSOE-A en el Parlamento, Mario Jiménez, quien ha anunciado que solicitarán la comparecencia ante el Pleno del Parlamento del consejero de Hacienda, Industria y Energía, José Alberto García Valera, para que explique por qué el Gobierno no tiene intención de presentar el proyecto de Ley de Presupuestos hasta el mes de junio, tras las elecciones municipales y europeas de mayo.

Para Jiménez, el presidente de la Junta debería dar "instrucciones inmediatas" al consejero para que ponga en marcha el procedimiento que permita presentar el proyecto de Ley de Presupuestos en marzo en el Parlamento, ya que no ha dudado, en cambio, en dar esas instrucciones para eximir a los "millonarios" andaluces del pago del impuesto de sucesiones y donaciones (ISD).

Ha recalcado que no hay ninguna razón que impida presentar en ese mes las cuentas del presente ejercicio, y ha advertido de que retrasar su presentación es "castigar" económica y socialmente a esta tierra porque se pueden poner "en peligro" la recuperación económica, la creación de empleo y los servicios públicos esenciales.

Asimismo, el portavoz socialista ha puesto el acento en el hecho de que quien no tiene un proyecto de Presupuestos para la comunidad es que no tiene un "proyecto político" para Andalucía. A su juicio, se evidencia la "falta de liderazgo" de Moreno y el "guirigay" que tiene montado con el nuevo Gobierno andaluz.

"No hay un proyecto para el conjunto de Andalucía y sus sectores económicos y sociales y por eso no pueden presentar un proyecto de Presupuestos", según ha indicado Mario Jiménez, quien ha augurado que el nuevo Ejecutivo no quiere presentar las cuentas hasta después de las elecciones municipales y europeas de mayo porque éstas van a ser un "campo de minas" para los servicios públicos esenciales y los derechos de los ciudadanos.

Para Jiménez, se va a pretender un "proceso de recortes y de privatizaciones de los servicios públicos que no puede enseñarse antes de las elecciones". Esa es la "razón", según ha recalcado, por la que se retrasa la presentación del Presupuesto para este ejercicio.

El portavoz socialista ha enlazado el tema del Presupuesto con las medidas que el nuevo Gobierno andaluz tiene intención de adoptar en relación con el ISD, ya que lo "razonable" sería que en las cuentas de la comunidad se concretara la estructura fiscal de la comunidad. Jiménez ha reclamado al Ejecutivo que haga un "esfuerzo de clarificación" en relación con la bonificación al 99 por ciento que se pretende del impuesto de sucesiones y donaciones y que sería un "regalo fiscal a los millonarios" que hay en la comunidad.

Jiménez ha recordado que actualmente están exentos de pagar el citado impuesto quienes hereden hasta un millón de euros (por heredero de grado 1 y 2), con lo que se garantiza que las clases media y trabajadora no tengan que pagarlo.

Ha agregado que los "millonarios" son los que heredan más de un millón (por persona) y ha indicado que están "en juego" los 300 millones de euros que actualmente ingresa la hacienda pública por este impuesto. Jiménez también ha mostrado su preocupación por que el presidente pretenda, para compensar la bajada de ingresos por la nueva reforma del impuesto, "vender el patrimonio de los andaluces".

Ha insistido en pedir clarificación sobre el alcance de la nueva reforma del impuesto de sucesiones y donaciones, que está encaminada a "beneficiar a los millonarios". "Sin duda estamos ante un Gobierno muy de derechas", ha apuntado Jiménez.