PSOE-A pide no usar fondos de Pacto de Violencia de Género en temas estructurales y la Junta defiende que se ejecuten

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista Mercedes Gámez ha instado a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, a aclarar si la Junta de Andalucía destina fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a cuestiones estructurales, como el teléfono 24 horas de atención a las víctimas del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ya que estos fondos "no están asegurados en el tiempo, no sabemos si el Pacto será eterno", toda vez que ha recalcado que esta financiación debe destinarse "a aumentar la prevención, la sensibilización y la formación". A este respecto, López ha asegurado que los recursos del Pacto de Estado "se están destinando a buen fin, esto es, a proteger a las víctimas", recalcando que "lo preocupante es no ejecutarlos".

La consejera ha puesto de relieve que comparte con Gámez que los fondos del pacto están para la prevención, sensibilización y formación, añadiendo que "entiendo que también sirven para reforzar y coordinar lo que sea necesario".

Asimismo, López ha subrayado la importancia del Pacto de Estado, aunque ha reiterado que "sería bueno cambiarlo para la financiación sea plurianual y nos permita así mantener la continuidad de los proyectos y los profesionales al frente de los mismos".

Sobre los proyectos incluidos en la financiación del Pacto de Estado en el ejercicio de 2022, la titular de Inclusión Social ha explicado que Andalucía ha recibido a través de la Secretaría de Estado, y ha detallado que la Consejería que dirige ha puesto en marcha 26 proyectos durante el presente año.

Entre ellos, ha destacado como "uno de los más relevantes" el XIII Congreso Internacional para el Estudio de La Violencia Contra las Mujeres, que se celebra los días 8 y 9 de noviembre en Sevilla. López ha subrayado que en este evento se da "formación especializada a los profesionales que trabajan en este ámbito".

Asimismo, ha citado otros proyectos en el marco del Pacto de Estado en 2022 como jornadas de sensibilización, campañas de sensibilidad de la violencia de género a mujeres con discapacidad, u otras propuestas en forma de investigaciones, recalcando el estudio de la interseccionalidad de la violencia de género o la repercusión de la violencia vicaria en las personas mayores.

Además, ha señalado que aunque el IAM es el órgano andaluz encargado de coordinar las materias de igualdad y violencia de géneros, se trata de políticas "muy trasversales, que se realizan en torno a todas las consejerías".

En este sentido, ha señalado que la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública lleva a cabo varios proyectos, recalcando entre ellos el refuerzo del Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (SAVA). Asimismo, ha subrayado iniciativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, como el III Congreso Andaluz de Coeducación, celebrado en Cádiz los días 17 y 18 de octubre.

VOX ADVIERTE QUE EL IAM "TIENE DEFICIENCIAS QUE URGE SOLUCIONAR"

De otro lado, la parlamentaria del grupo Vox Ana Ruiz ha advertido que el IAM "tiene deficiencias que urge solucionar", tildando de "inútiles" las votaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "Nuestro deseo sería que esta Consejería hiciera gala de su nombre y viéramos como en sus políticas se invierta el dinero de los andaluces en fomentar proyectos que incluya a la mujer, hombre, personas vulnerables, niños y mayores, y que no todo lo dirija el IAM", ha añadido.

"No necesitamos que nuestro dinero se gaste en publicidad ideológica. El Gobierno de la Junta y el de España gastan una tremenda fortuna en políticas ineficaces ya que el número de víctimas sigue aumentando", ha apostillado Ruiz.

A este respecto, el parlamentario de Por Andalucía José Manuel Gómez Jurado le ha contestado que "el mal es cuantificable", mientras que "no podemos contar el bien, cuantas vidas se han salvado desde la puesta en marcha de las políticas en base al Pacto de Estado Contra la Violencia", precisando que "no debemos dar legitimidad a la negación de la violencia de género en esta cámara".