PSOE pide paralizar las licencias para reconvertir edificios del centro de Granada en apartamentos turísticos

GRANADA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha urgido este miércoles al gobierno local, del PP, a paralizar la concesión de licencias para apartamentos turísticos y ha acusado a este partido de "agravar" el problema de la vivienda en la capital al "favorecer la especulación en el centro de la ciudad".

Desde el barrio de la Magdalena, donde el informe encargado por el Ayuntamiento señala que hay un 25 por ciento de vivienda turística, Castillo ha criticado la "falta de sensibilidad" del equipo de gobierno de Marifrán Carazo que "sabiendo el problema que existe lleva meses concediendo licencias para que edificios enteros se conviertan en apartamentos turísticos".

Castillo ha recalcado que, si bien el Ayuntamiento le ha puesto un límite a la vivienda turística individual, "no a los apartamentos turísticos", algo que a su juicio "tiene un efecto aún más pernicioso en Granada, donde miles de jóvenes se ven expulsados porque no se pueden permitir ni comprar ni alquilar un piso".

Castillo ha recordado la diferencia entre la vivienda turística, que se refiere a piso individual que se dedican al alquiler para turistas, mientras que el concepto de Apartamentos Turísticos (AT) se centra en edificios enteros o plantas donde todas las unidades se destinan a uso turístico, "con una auge en Granada descontrolado en estos momentos, al que ni Carazo, ni Bonilla están poniendo coto", ha dicho.

El socialista ha recordado que su formación ya llevó a Pleno una moción para que también se limitaran las licencias a estos edificios, pero fue rechazada por el PP y afirma que el Ayuntamiento "no deja de dar licencias" para este tipo de edificios.

"La última hace apenas dos días, en la Comisión de Urbanismo, se aprobó para ocho apartamentos turísticos en la calle Mesones", ha expuesto, citando otros ejemplos de edificios enteros destinados al turismo con licencias concedidas recientemente por el Ayuntamiento, como dos en Reyes Católicos (uno de 33 apartamentos y otro de más de 10), dos más en Mesones, y otros en calles como Arriola, Gran Capitán o Gran Vía.

Al respecto, ha apuntado que "cada vez que se rehabilita un edificio en esta ciudad va destinado a ser un apartamento turístico, especialmente en el centro, una zona que ya está gentrificada, en la que se está cerrando el comercio local y en la que ya se está expulsando a los vecinos", ha lamentado.