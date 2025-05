PSOE-A pide desde el Parlamento a la Junta que destine 85 millones más en 2026 a su plan de inversiones universitarias

SEVILLA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado en el Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) para su debate en comisión con la que quiere pedir al Gobierno de la Junta que destine en el Presupuesto autonómico del próximo año 2026 una dotación de 85 millones de euros para "complementar" el Plan de Inversiones e Infraestructuras Universitarias 2024-2027.

Así se recoge en el texto de esta iniciativa socialista registrada esta misma semana, consultada por Europa Press y pendiente de debate en la comisión de Universidad, Investigación e Innovación del Parlamento andaluz.

En concreto, el Grupo Socialista quiere literalmente con esta PNL que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a que "la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación incluya en los presupuestos de 2026 de la Junta de Andalucía una dotación de 85 millones de euros destinada a complementar el Plan de Inversiones e Infraestructuras Universitarias 2024-2027, de modo que iguale la cuantía del plan 2020-2023, que contaba con un total de 165 millones de euros".

Y es que, según relata el Grupo Socialista en su iniciativa, el referido Plan Extraordinario de Inversiones e Infraestructuras universitarias 2024-2027, aprobado en abril de 2024 por la Junta, "cuenta con una dotación inicial de 80 millones de euros para mejorar las infraestructuras del sistema público universitario andaluz para cuatro años y para diez universidades".

Se trata de una cantidad que es más de un 50 por ciento inferior a la de 165 millones con la que contaba el plan de inversiones aprobado para el periodo 2020-2023, según ponen de relieve desde el PSOE-A para justificar la presentación de esta PNL, en la que subrayan que "los rectorados de las universidades públicas andaluzas realizaron una protesta por esta reducción en un comunicado conjunto publicado el 10 de abril de 2024".

En dicho comunicado --continúa exponiendo la iniciativa socialista--, "los rectorados indicaron que, para que el plan sea verdaderamente ambicioso y coherente con los objetivos de desarrollo económico y social del Gobierno andaluz, es necesario que cuente con fondos específicos aportados por la administración autonómica y una planificación integral y plurianual".

"Advertían que el uso limitado de fondos propios, con un máximo de 20 millones de euros anuales y 80 millones en total para el periodo 2024-2027, 'resulta insuficiente para satisfacer las necesidades de las diez universidades públicas de la región'".

También apuntan desde el PSOE-A en esta PNL que, "en el documento del Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de Andalucía 2023-2027 se señala que estos planes son esenciales para las universidades, y que 'se pondrán en marcha (...) con fondos extraordinarios y ajenos a los del propio modelo de financiación'".

INVERSIÓN "ESCASA" DE LA JUNTA

El Grupo Socialista considera "escasa" la inversión contemplada por el Gobierno del PP-A para el periodo 2023-2027, algo "poco justificable en una etapa expansiva de la economía española, cuando la Junta de Andalucía ha contado con los tres presupuestos más altos de la historia", subraya el texto de la proposición no de ley.

Desde el PSOE-A advierten además de que "la infrafinanciación en infraestructuras universitarias ha generado una extensa relación de obras y reformas aún sin ejecutar en los distintos campus públicos andaluces", y al respecto concretan que, "en la Universidad de Córdoba, por ejemplo, se acumulan varios proyectos que ya cuentan con licencia de obra concedida o solicitada", como la urbanización del campus de Rabanales, la reforma del salón de actos del colegio mayor La Asunción, la ampliación de las facultades de Derecho y Ciencias del Trabajo, y la reurbanización del entorno del Rectorado, según cita la iniciativa a modo de ejemplo de actuaciones que, "en conjunto", superan "los 50 millones de euros".

La PNL socialista también cita expresamente otras actuaciones a su juicio necesarias, como la construcción de un nuevo aulario en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla que "permita aumentar los espacios destinados a la docencia práctica", la edificación de "un nuevo inmueble para Odontología" en la Universidad de Granada, o la "restauración de dos patios de la Facultad de Derecho" granadina.

"La problemática no se limita únicamente al ámbito económico, sino que también conlleva desafíos organizativos", según abunda la iniciativa del PSOE-A, que remarca al respecto que "las gerencias universitarias no solo reclaman un aumento de la financiación destinada a infraestructuras, sino que además insisten en que dichos recursos se asignen mediante planes plurianuales, que garanticen estabilidad y seguridad presupuestaria a lo largo de todo el periodo de ejecución de obras", concluye la exposición de motivos de esta proposición no de ley pendiente de debate en el Parlamento andaluz.