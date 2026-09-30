PSOE pide un plan de contención de la vivienda turística "ante la expulsión de vecinos de barrios históricos" de Granada

El PSOE de Granada capital pide la implantación de una moratoria en la concesión de licencias para apartamentos turísticos en la capital, así como un plan integral de vivienda en la ciudad que ponga coto a la explotación turística de viviendas. - PSOE GRANADA

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha exigido a la alcaldesa, Marifrán Carazo, la implantación de una moratoria en la concesión de licencias para apartamentos turísticos en la capital, así como un plan integral de vivienda en la ciudad que ponga coto a la explotación turística de viviendas.

Ruz ha realizado estas declaraciones en Plaza Nueva tras mantener un encuentro con Paloma Navarro, una vecina a punto de ser desahuciada de la vivienda en la que ha residido toda su vida para reconvertir el inmueble en un alojamiento turístico.

La líder de la oposición ha advertido de que el caso de Paloma "no es un hecho aislado" y refleja el grave problema de gentrificación y "turistificación" que atraviesa Granada, que afecta especialmente a barrios históricos como el Centro, Albaicín o Realejo, así como al barrio de Figares, la zona con mayor proporción de pisos turísticos de la ciudad.

"No se pueden dar más licencias para apartamentos turísticos en nuestra ciudad mientras haya familias que no tienen acceso a una vivienda. Esta situación es insoportable y está expulsando a los vecinos y vecinas de toda la vida, elevando los precios del alquiler y provocando que no se renueven los contratos para destinar las casas al negocio turístico", ha dicho la líder local del PSOE.

Desde el grupo municipal socialista han alertado de las consecuencias directas de esta "sangría vecinal", entre las que, según señalan, destacan el paulatino cierre del comercio tradicional y la pérdida de servicios públicos esenciales en los barrios céntricos, citando como ejemplo el cierre del Centro de Salud del Bajo Albaicín Fortuny-Velutti, o la desaparición de supermercados y panaderías, "negocios esenciales para la vida de los vecinos que cada vez están más aislados".

"Llevamos tres años perdidos, estamos en la casilla de salida con barrios que ya no son de los granadinos y granadinas sino de los grandes tenedores y de los fondos de inversión. El Ayuntamiento, como siempre, mira hacia otro lado y se pone de parte de quienes hacen negocio con la vivienda", aseguran desde el PSOE.

"Necesitamos una alcaldesa que empatice con los vecinos y dé soluciones reales a los problemas que sufrimos en los barrios históricos de Granada. No todo pasa por construir nuevas viviendas, hay que favorecer que los granadinos y granadinas puedan seguir en sus viviendas y que los edificios puedan ser rehabilitados por los propios vecinos y vecinas, que no tengan que ser siempre grupos de inversión que especulan con algo que es un derecho", ha recalcado Raquel Ruz.