El PSOE pide "practicar la Constitución todos los días" y critica la "privatización" de lo público en Andalucía

El vocal de la Ejecutiva Federal del PSOE, Antonio Hernando, junto al secretario de Organización del PSOE de Jaén, Víctor Torres, y la portavoz socialista de Baeza, Lola Marín. - PSOE JAÉN

BAEZA (JAÉN), 4 (EUROPA PRESS)

El vocal de la Ejecutiva Federal del PSOE, Antonio Hernando, ha afirmado este jueves que "no sólo hay que conmemorar y celebrar la Constitución, sino que hay que practicarla todos los días, ciudadanos y Gobiernos". "Eso es lo que el Gobierno de Pedro Sánchez viene haciendo desde hace siete años: desarrollar y practicar la Constitución. Es lo que le pedimos a todos los Gobiernos y, especialmente, al de la Junta de Andalucía", ha subrayado, al tiempo que le ha recriminado su práctica de "privatizar" los servicios públicos.

Hernando ha realizado estas declaraciones en Baeza, durante un acto sobre el 4 de diciembre en Andalucía, la Constitución y el 50 aniversario del fin de la dictadura y la llegada de la democracia. En este contexto, ha destacado que la democracia "es sinónimo de Constitución" y que los Gobiernos deben desarrollar y aplicar la Carta Magna, evitando lo que ha calificado como "malas prácticas" constitucionales.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la sanidad pública, que ha considerado "un derecho universal y gratuito para todos, actualmente amenazado en muchas comunidades autónomas donde se pretende privatizar y lucrarse con ella". "Lo mismo ocurre con la educación", ha añadido, alertando sobre lo que considera "una privatización de la educación universitaria en Andalucía, de la mano del presidente de la Junta, Juanma Moreno". "Esa es una mala práctica de la Constitución. Por tanto, no se trata solo de conmemorarla, sino de practicarla", ha apostillado.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Jaén, Víctor Torres, ha lamentado que el modelo de Moreno supone "renunciar al autogobierno y a las competencias de Andalucía". Así, ha recordado que el 4 de diciembre se conmemora la histórica manifestación de 1977, que el PP "quiere envolver en una bandera, pero que significa mucho más: todo un pueblo andaluz se levantó para decir que Andalucía no quería ser más que nadie, pero tampoco menos".

Según el dirigente socialista, ese objetivo se consolidó con "los sucesivos Gobiernos socialistas", que situaron a Andalucía "a la vanguardia en sanidad, educación e igualdad". Torres ha reinvidicado tanto el 4 como el 6 de diciembre como "elementos de convivencia y unión entre andaluces y entre españoles" y ha criticado al PP por querer utilizarlas "para la confrontación permanente con el Gobierno de España".

Por su parte, la portavoz socialista de Baeza, Lola Marín, ha valorado que la Constitución es "el marco que nos dimos los españoles para llegar hasta aquí y permitirnos avanzar todo lo que hemos avanzado" en este tiempo. En clave andaluza y local, Marín ha lamentado la decisión de la Junta de "vender el complejo de La Laguna" y ha asegurado que el PSOE de Baeza en coordinación con el PSOE de Jaén va a trabajar "para intentar impedir que esto se produzca".