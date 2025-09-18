El PSOE pide un refuerzo extra en líneas de bus universitarias en Granada tras "colas e incidencias" de esta semana

GRANADA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha denunciado públicamente este jueves la "insuficiencia" y el "colapso" de las líneas de autobús urbano, una situación que ha dicho que se ha agravado con el inicio del curso universitario y "que afecta a miles de estudiantes" usuarios, ante lo que ha pedido un refuerzo extra en los servicios que cubren los trayectos con los campus tras las "colas e incidencias" que ha mantenido que se han detectado.

Ruz ha exigido al gobierno de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del PP, el "refuerzo inmediato" del servicio para evitar que la situación "empeore aún más" con la entrada en vigor con sanciones de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) el próximo 1 de octubre. Según la portavoz socialista, la situación actual es consecuencia de una gestión basada en la "improvisación", ya que "está claro que están siendo incapaces de dar respuesta a las necesidad de movilidad y transporte público que reclama la ciudad, y en este caso, la comunidad universitaria".

Según ha informado en una nota de prensa el PSOE, la edil socialista se ha referido sobre todo "a la saturación de las líneas universitarias en horas punta, con largas colas en las paradas de autobuses, y con vehículos y frecuencias insuficientes para hacer frente a la gran demanda". Ruz ha mostrado su preocupación "porque esta situación de caos se está produciendo a dos semanas de la entrada en vigor de la ZBE".

Al respecto, se ha preguntado qué "ocurrirá cuando miles de vehículos no puedan entrar en la capital y se tenga que usar un transporte público que está claro no se ha reforzado para hacer frente a la nueva medida". Para la portavoz socialista, es "injustificable la dejadez del gobierno popular" y se ha referido también al empeoramiento en las frecuencias de líneas en los últimos meses, "con problemas notificados en las líneas 4, 33 y 21, que también experimentan retrasos y recortes de frecuencias".

Para la líder de la oposición municipal, la "incapacidad" de Carazo para sacar adelante el nuevo contrato de autobuses y la falta de previsión "está incidiendo de manera muy negativa en un sistema que necesita adaptarse a las necesidades actuales". En este sentido, ha insistido en que es "insostenible" que el gobierno local siga manteniendo un contrato "caducado", heredado de la época del PP y la "tristemente recordada LAC", que se convirtió en "leonino y sangrante para los intereses económicos de este Ayuntamiento".