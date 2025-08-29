El PSOE pide la "restitución de pequeños comercios desaparecidos" durante la obra de la Avenida de Trassierra de Córdoba

CÓRDOBA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, y los concejales socialistas Ángel Ortiz y Joaquín Dobladez han exigido al Gobierno local del popular José María Bellido que "compense a los comerciantes de la Avenida de Trassierra tras la dilatada obra de remodelación que han sufrido y restituya los comercios desaparecidos durante la ejecución de la misma".

Según ha indicado el PSOE en una nota, los concejales socialistas han visitado este viernes la zona abierta al tráfico acompañados por el presidente del Consejo de Distrito, Enrique Meijón, donde han recogido las peticiones de los vecinos y del pequeño comercio.

Para Hurtado, acabada la obra, "toca ahora restituir los daños ocasionados al pequeño comercio por una obra que se ha dilatado en el tiempo durante tantos años". En concreto, ha hecho mención a que, "a propuesta del PSOE, se concedieron ayudas desde el Imdeec en 2024 a los comercios afectados, pero a pesar de ello han desaparecido muchos pequeños comercios, principalmente de las Margaritas, y son muchos los locales vacíos sin actividad alguna".

Es por ello que desde el PSOE se propone el "impulso de un Centro Comercial Abierto o área comercial que dinamice el pequeño comercio de la zona, para lo que es necesario hacer un aparcamiento público que compense las plazas de aparcamiento eliminadas con la obra y promover la cooperación empresarial entre los negocios de la zona afectada".