El PSOE pide solucionar "problemas" del callejero municipal de Córdoba y aplicación informática antes de elecciones

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya. - PSOE

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha criticado este miércoles que "el gobierno municipal sigue sin responder al escrito presentado por el PSOE el día 26 de mayo, tras las incidencias registradas en las Elecciones Andaluzas", y ha reclamado que "se solucionen los problemas del callejero municipal y de la aplicación informática antes de las Elecciones Generales del 29 de noviembre, deficiencias que han supuesto trabas para que cientos de cordobeses ejerzan su derecho a voto".

En una nota, Moya ha señalado que "las dificultades afectan especialmente a vecinos de zonas como Villarrubia, El Higuerón, Majaneque, Alameda del Obispo y Miralbaida, con casos de ciudadanos que han tenido que desplazarse varios kilómetros para votar, han cambiado de colegio electoral entre convocatorias o no han podido localizar correctamente su mesa".

La edil ha recordado que "la Oficina del Censo Electoral sí respondió al PSOE y señaló que parte de los problemas relacionados con el callejero corresponden al Ayuntamiento". "El INE sí nos contestó y el Consistorio no", ha apostillado, para apuntar que "la Oficina del Censo Electoral explicó el origen de parte de estas incidencias y señaló la necesidad de que el Ayuntamiento actúe sobre la información de su callejero municipal". "No entendemos por qué el gobierno municipal, después de cuatro años con estos problemas y después de recibir nuestro escrito, sigue sin dar ninguna explicación", ha criticado.

Además, ha advertido de "las dificultades de la aplicación municipal para consultar la mesa electoral, que exigía introducir datos como la calle y el número exacto del domicilio, algo especialmente complicado en parcelaciones y zonas con calles o numeraciones no normalizadas". "¿Cómo puede introducir un vecino correctamente el número de su domicilio cuando vive en una calle que tiene una denominación genérica o que no dispone de una numeración oficial claramente identificada? Esa exigencia hacía que muchos vecinos no pudieran localizarse", ha explicado.

Ante la cercanía de las Elecciones Generales, Moya ha exigido al gobierno de Bellido que "revise y actualice el callejero, corrija la información electoral y garantice el correcto funcionamiento de la aplicación municipal".

"No es una cuestión menor, sino garantizar un derecho fundamental", ha subrayado, para apuntar que "un ciudadano no puede tener que recorrer siete kilómetros, no aparecer en una aplicación o necesitar un certificado digital para saber dónde tiene que votar".

Así, ha dicho que quieren "saber si ha corregido ya el Ayuntamiento los errores de su callejero municipal, si ha revisado los datos que proporciona a la Oficina del Censo Electoral y si ha solucionado los problemas de su aplicación informática".

A su juicio, "después de cuatro años con estos problemas y de nuestro escrito del 26 de mayo, el gobierno de Bellido ya no tiene margen para seguir sin dar explicaciones". "Las Elecciones del 29 de Noviembre están a la vuelta de la esquina y el derecho al voto no puede quedar condicionado por errores administrativos que el Ayuntamiento tiene la obligación de corregir", ha dicho.