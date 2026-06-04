PSOE-A pide "transparencia" a Moreno y que "no se trague sus palabras": "Dijo que la prioridad nacional era ilegal"

El diputado electo del Parlamento andaluz y secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jimenez, en una atención a los medios. - PSOE-A

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado electo del Parlamento andaluz y secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha pedido este jueves al presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, que "negocie con transparencia" de cara a una futura investidura, a la par que se ha mostrado "preocupado" por un posible acuerdo con Vox, al igual que el alcanzado en Castilla y León.

"Nos tememos que ese va a ser el devenir también en Andalucía porque tenemos un presidente débil, un mal gobernante que solamente sabe gobernar con el viento a favor", ha afirmado en un audio remitido por la formación.

En esta línea, ha lamentado "el silencio" de Moreno en las negociaciones y ha señalado que "se ha metido debajo de la cama".

"Un presidente malcriado que está acostumbrado a hacer lo que le da la gana y ahora va a tener que demostrar verdaderamente su talla política en una negociación que tiene que abordar inmediatamente porque él estará quitado de en medio, pero los problemas de Andalucía están en primera línea", ha subrayado.

Sobre la negociación, Jiménez ha reclamado a Moreno que "no pisotee el estatuto de autonomía y la constitución" en referencia a la 'prioridad nacional' propuesta por Vox que ha calificado como "lema falso y ridículo".

"Le pedimos al señor Moreno que no haga aquello que decía Winston Churchill, que en el menú de los políticos muchas veces el primer plato es tragarse sus propias palabras. Y Moreno dijo que eso de la prioridad nacional era ilegal e inconstitucional", ha aseverado.

Asimismo, ha enfatizado en que la comunidad "necesita un gobierno que resuelva los problemas" poniendo el foco en la vivienda y la situación de los servicios públicos.

"Tiene que conseguir un gobierno para Andalucía, pero no sobre cualquier base, sino sobre los principios que están en nuestro estatuto de autonomía y que no sea un gobierno que sea una bomba de relojería contra los derechos sociales, civiles y el estado del bienestar en nuestra tierra", ha concluido.