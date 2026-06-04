Montero señala que el PP "ha aceptado la hoja de ruta de Vox": "La cuestión es cuánto está dispuesto a ceder Moreno"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, mantiene un encuentro con los medios de comunicación. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se ha preguntado "cuánto está dispuesto a ceder" el presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, para ser reelegido con los votos de Vox tras el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox en Castilla y León.

"Moreno Bonilla no puede seguir escondiéndose. Vox ya ha enseñado su hoja de ruta y el PP la ha aceptado allí donde ha necesitado sus votos: en Valencia, Extremadura, Aragón y, ahora, en Castilla y León", ha afirmado Montero en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

La líder de los socialistas andaluzas ha asegurado que "la cuestión ya no es qué exige Vox", haciendo alusión al contenido de los acuerdos alcanzados en las diferentes comunidades autónomas. El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, señaló que "iban a poner encima de la mesa" para un futuro acuerdo con el PP: "Bajada de impuestos, más defensa del campo, prioridad nacional y lucha contra la inmigración masiva".

El pasado martes, Montero afirmaba que "a quien le corresponde mover ficha" tras las elecciones andaluzas es a Juanma Moreno, y ha defendido que desde dichos comicios ella ha estado realizando un trabajo a nivel "interno" dentro de su partido, "para ver y leer con claridad qué nos han dicho los ciudadanos en las urnas, cuáles son los ámbitos de mejora" que tiene que "proponer a los órganos" de su formación "para seguir avanzando", y "cuáles son los elementos prioritarios" que entienden que "tienen que pivotar la oposición en Andalucía".