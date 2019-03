PSOE-A pide "sentido común" para no calificar iniciativas "aberrantes e inconstitucionales" sobre inmigración

Actualizado 14/03/2019 13:43:37 CET

SEVILLA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha pedido este jueves usar "el sentido común" para no calificar iniciativas "aberrantes" e "inconstitucionales" sobre inmigración.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios el portavoz adjunto del PSOE-A en el Parlamento, Rodrigo Sánchez Haro, después de que este pasado miércoles se conociera la proposición no de ley de Vox relativa a operativos de Salvamento Marítimo y de que la diputada de Vox Luz Belinda Rodríguez afirmase que este servicio "no hace rescates, sino que sirve de autobús a las mafias".

El socialista ha señalado que al PP este pasado miércoles "se le notaba incómodo por primera vez" con sus "compañeros de viaje de la ultraderecha".

Igualmente, ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, calificase la situación "de desleal y no de inhumana". "Sabe el daño que le están haciendo sus compañeros de viaje y esta actuación solo tiene el calificativo de inhumana", ha defendido Sánchez Haro.

Además, ha calificado la respuesta del presidente de la Junta como "cobarde y timorata", como las respuestas que "ofreció sobre la lista de trabajadores de la violencia de género". "Hoy en el Parlamento de Andalucía tenemos otras tres listas negras como ustedes ya conocen, cualquier cosa que pueda asomarse a la lucha contra la violencia de género y la inmigración allí nos vamos a encontrar las listas negras de la ultraderecha andaluza", ha lamentado.

Sin embargo, ha agregado que "la realidad es muy tozuda" y en la mañana de este jueves "nos hemos encontrado con otro presunto intento de asesinato".

Al hilo de esto, el socialista ha preguntado "cuánto tiempo van aguantar el PP y Cs al gobierno de la vergüenza en manos de Vox", insistiendo en que "la ultraderecha nuevamente ha vuelto a pedir los datos de la ONG, de trabajadores que dedican su tiempo a la lucha contra la violencia de genero".

Además, el portavoz adjunto del PSOE-A en el Parlamento ha manifestado que la moción presentada por el PSOE hace dos semanas en la que se pedía que "se adoptaran las medidas para crear uno de los compromisos del PP, los 600.000 empleos, los dos gobiernos de la derecha, apoyados en Vox, no la calificaron". Sin embargo, ha lamentado que cuando se presenta una propuesta no de ley "inhumana, como la Vox, sí la califican".

PROPUESTA DE CASADO SOBRE INMIGRANTES EMBARAZADAS

A la pregunta sobre qué le parece la propuesta de Pablo Casado sobre las mujeres inmigrantes embarazadas que den a sus hijos en adopción, el socialista ha afirmado que cree que Casado "ya ha rectificado", agregando que "si no ha rectificado puedo decir que me parece una auténtica barbaridad".

Asimismo, preguntado sobre si el PSOE realizará algún recurso para que determinadas iniciativas dejen de llegar a la Mesa del Parlamento para ser calificadas, ha respondido que el principal instrumento es "el sentido común" y "la humanidad".

"Si los grupos de esta Cámara no son capaces de tener el sentido común y la humanidad que tenemos que tener ante determinadas actuaciones o pretensiones de algunos grupos no vamos a ir a ninguna parte", ha lamentado Sánchez Haro, a la vez que ha explicado que "es muy sencillo" porque "simplemente con tomar la decisión de no calificarla esto no se debate en el Parlamento andaluz". "El PP y Cs han calificado esta propuesta no de ley y en el próximo pleno la vamos a debatir", ha apuntado.

Se trata de un situación, a juicio del socialista, "a todas luces me aberrante" porque asegura que "no tiene sentido que nosotros cuando perseguimos la creación de 600.000 empleos le pedimos que tomen acuerdo para crearlos y toman la decisión de no calificarlo, y cuando vienen propuestas aberrantes como esta la califican". "Es una iniciativa inconstitucional, que van contra nuestro estatuto de autonomía y contra los derechos fundamentales de la personas", ha concluido.