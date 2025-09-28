PSOE-A plantea a la Junta desde el Parlamento una batería de "medidas urgentes" contra la lengua azul en Andalucía

Archivo - Vista general de la comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate este lunes, 29 de septiembre, en la comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Parlamento andaluz con la que reclama a la Junta la adopción de "medidas urgentes" contra la lengua azul en la comunidad autónoma.

En concreto, con esta iniciativa, consultada por Europa Press, el PSOE-A quiere que el Parlamento inste al Gobierno andaluz a "reforzar de forma urgente las medidas de prevención general en todas las explotaciones de ovinos, caprino y bovino", y de "vigilancia y control en las explotaciones ganaderas afectadas por la lengua azul, incluyendo la adquisición acelerada y distribución de vacunas contra todos los serotipos en circulación"; en concreto, los serotipos 3, 4, "y, en caso necesario, 9".

La PNL llama también a la Junta a "autorizar la adquisición y distribución de vacunas por parte de cooperativas, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Asaja y las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG), en condiciones equivalentes a las previstas para dichas agrupaciones, garantizando la inmunización rápida y efectiva del ganado".

"Aumentar de forma significativa las ayudas económicas a las ADSG, dotándolas de recursos suficientes para reforzar su capacidad de actuación, contratar personal veterinario y administrativo, adquirir material y equipos necesarios para la vacunación masiva y el control de la enfermedad", es otra de las reclamaciones de esta iniciativa, que también quiere que el Parlamento inste a la Junta a "activar de inmediato ayudas económicas para los ganaderos afectados por rebrotes y nuevas detecciones".

En concreto, el Grupo Socialista propone que dichas ayudas económicas incluyan "subvenciones del 100% para la compra de vacunas contra los serotipos 3, 8 y otros que pudieran detectarse", así como "ayudas directas para compensar pérdidas económicas derivadas de mortalidad, reducción de producción y gastos veterinarios, siguiendo el modelo aplicado en 2024, con pagos previstos en 2026", y "ayudas a gastos de prevención".

Otras reivindicaciones dirigidas a la Junta que plantea esta PNL son las de "aprobar medidas de emergencia mediante acto administrativo, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en atención a la urgencia y gravedad del riesgo sanitario", y "publicar de manera oficial el listado de beneficiarios de las ayudas a través de bases de datos administrativas para agilizar su tramitación y concesión".

Asimismo, el Grupo Socialista quiere con esta iniciativa instar al Gobierno andaluz a "lanzar una campaña de información y sensibilización, con participación activa de UPA, COAG, Asaja, Cooperativas Agroalimentarias y ADSG dirigida a los ganaderos sobre la importancia de la vacunación y de la aplicación de medidas higiénico-sanitarias preventivas".

También, que la Junta tome medidas "de prevención y lucha contra el mosquito del género 'Culicoides'"; que amplíe "económicamente las ayudas al sector ganadero para aumentar la asistencia técnica y veterinaria", y que implemente "todas las actuaciones anteriores con carácter prioritario, en el marco de una colaboración público-privada que involucre a las organizaciones profesionales agrarias --UPA, COAG y Asaja--, cooperativas y ADSG".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la exposición de motivos para justificar la presentación de esta iniciativa, el Grupo Socialista subraya que la lengua azul es "una enfermedad vírica no contagiosa, transmitida por vectores --mosquitos del género 'Culicoides'--, que afecta de manera grave al ganado ovino, caprino y bovino".

Su "impacto económico es significativo debido a las pérdidas directas por mortalidad, la reducción de la producción, los costes sanitarios y las restricciones comerciales derivadas", advierte la iniciativa socialista.

En esa línea, la PNL subraya que "los cuadros clínicos observados en explotaciones andaluzas han presentado elevadas tasas de mortalidad en ovino, sintomatología grave en caprino y pérdidas productivas notables en bovino, ocasionando importantes perjuicios económicos y sociales para las zonas rurales afectadas".

"La experiencia previa de 2024 --en la que se aprobaron ayudas directas a los ganaderos para paliar los daños ocasionados por brotes del serotipo 3-- ha evidenciado la necesidad de una estrategia más integral, rápida y coordinada, donde la colaboración público-privada con entidades como UPA, COAG, Asaja, Agroalimentarias y ADSG sea un pilar central", sostiene el Grupo Socialista para justificar la presentación de esta PNL.

Finalmente, la iniciativa subraya que "la jurisprudencia del Tribunal Supremo avala la adopción de medidas excepcionales mediante acto administrativo cuando concurren circunstancias de grave riesgo sanitario y urgencia, como es el caso presente", y, "en este marco, se considera imprescindible reforzar los mecanismos de prevención, vigilancia y control, así como articular un plan de apoyo económico eficaz y ágil que permita a los ganaderos afrontar las consecuencias de esta crisis sanitaria".