PSOE-A se posiciona "a favor" de la tasa turística en Andalucía y pide a Moreno que "se moje" y no se quede "de perfil"

SEVILLA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha subrayado este lunes que su posición respecto a la posible implantación de la tasa turística en Andalucía es "muy clara a favor" de la misma, así como ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que "se moje" en este asunto y no se limite a ponerse "de perfil".

Así lo ha trasladado el portavoz adjunto del PSOE-A, Josele Aguilar, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla a preguntas de los periodistas sobre el debate abierto acerca de la posible implantación de dicho tributo en Andalucía.

Al respecto, Josele Aguilar ha remarcado que la implantación de la denominada tasa turística "es algo que vienen demandando los ayuntamientos andaluces", y debería "redundar también en la rehabilitación, en la protección, en la mejora de nuestro patrimonio histórico".

El también parlamentario andaluz del PSOE-A ha criticado que, en este tema, Juanma Moreno "vuelve a hacer lo único o lo mejor que sabe hacer", que es "ponerse de perfil", y frente a ello ha replicado que la Junta de Andalucía "no puede aparecer como mediadora en un hipotético conflicto entre el sector turístico y los ayuntamientos", sino que su presidente tiene "la responsabilidad de legislar respecto de la implantación o no de la tasa turística".

"Está bien que se intente el acuerdo" entre las partes implicadas, pero desde el PSOE-A "no vamos a aceptar que, bajo la excusa de una ausencia de acuerdo entre el sector, que ya ha dicho que no quiere esa tasa turística, y los ayuntamientos, también del PP, que la vienen reclamando de una manera insistente", desde la Junta quieran "una vez más ponerse de lado", ha advertido Josele Aguilar antes de enfatizar en esa línea que Juanma Moreno se tiene que "mojar" en este tema, porque "es su competencia y para eso es el presidente de la Junta de Andalucía, no para mediar, sino para que, cuando no haya una posibilidad de acuerdo, tomar las decisiones oportunas".

DISTINTOS "MODELOS" DE TASA TURÍSTICA

Por otro lado, el representante socialista ha reconocido que existen distintos "modelos" de tasa turística, como la que grava las pernoctaciones, que "afecta sólo a hoteles o a apartamentos turísticos que están reglados", y al respecto ha abogado por que "un comité de expertos determine cuál es el mejor sistema y que se adecue mejor al modelo turístico que tenemos en Andalucía".

"La tasa por pernotaciones que está aplicándose en otros territorios parece un sistema razonable, pero no es el único", ha añadido Josele Aguilar para insistir en defender que se abra un "debate para hacer una implantación lo más equitativa posible" de la tasa turística en el que "de verdad se conjugaran los intereses del sector con los de los municipios y los ciudadanos que dan sustento también a esa actividad turística".