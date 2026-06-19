PSOE-A pregunta por el coste para los andaluces del "sillón" de Moreno tras pasarle Abascal "una lista de cositas"

Archivo - La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, en rueda de prensa en el Parlamento. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

GRANADA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz Ángeles Férriz ha preguntado este viernes "cuánto va a costar a los andaluces el sillón" de Juanma Moreno como presidente de la Junta en virtud del posible acuerdo de gobernabilidad que alcance con Vox, y ello después de que la formación de Santiago Abascal ya "le ha pasado una lista de cositas" para sustanciar ese posible pacto, según ha advertido.

La parlamentaria socialista se ha pronunciado así en una atención a medios ante el Hospital Virgen de las Nieves de Granada en la que ha criticado la situación de "caos" que, según ha denunciado, vive la sanidad pública andaluza con la gestión del Gobierno del PP-A, y ha censurado que, "en mitad" de esta situación, los andaluces siguen "esperando a ver si Moreno Bonilla y Santiago Abascal deshojan la margarita y nos cuentan de una vez cuándo van a formar gobierno" PP-A y Vox.

"Ya sabemos que Abascal le ha pasado una lista de cositas, y ya sabemos también que Juanma (Moreno) ha garantizado que va a haber gobierno", ha abundado Ángeles Férriz antes de apelar a PP y Vox para que cuenten "a cambio de qué, o cuánto nos va a costar a los andaluces el sillón de Moreno Bonilla".

"¿Tanto cuesta?", se ha preguntado también la representante del PSOE-A, que ha subrayado que "ha pasado ya más de un mes de las elecciones" andaluzas del 17 de mayo, y "además dicen que hasta dentro de un mes no va a haber un pleno de investidura".

En este contexto, desde el PSOE-A plantean a Moreno "una propuesta revolucionaria", según ha ironizado Ángeles Férriz, la de instarle a que se ponga "a trabajar", porque "mientras deshojan la margarita con sus primos hermanos de la extrema derecha", en alusión a Vox, "en Andalucía hay gente que se pone enferma, que no tiene garantizada su asistencia sanitaria, que se fríe de calor porque no están los aires acondicionados" en los hospitales, "y sobre todo" porque "hay profesionales que no pueden más", ha alertado la parlamentaria socialista.

En esa línea, Férriz ha denunciado que en la sanidad andaluza "las plantillas ya estaban recortadas", y, ahora, con la llegada del verano, "como no se han cubierto ni jubilaciones, ni permisos, ni bajas", y cuando "en algunas poblaciones se triplica" la población de algunos municipios por la llegada de turistas, "tenemos unos centros de salud que no abren, o que están completamente saturados, unos hospitales con plantas completamente cerradas, y urgencias completamente colapsadas", ha criticado la portavoz socialista.