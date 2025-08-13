El PSOE-A se pregunta "dónde está" Moreno: "¿No ha podido perder ni un día de vacaciones para ponerse al frente?"

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha dirigido este miércoles sus críticas hacia el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por su falta de comparecencias públicas después de los diferentes sucesos que se viven en Andalucía, como fue el incendio el viernes de una capilla de la Mezquita de Córdoba y el segundo incendio forestal que afecta a Tarifa (Cádiz), por lo que se ha preguntado "dónde está Moreno Bonilla", ausencia que ha enmarcado en este "verano muy difícil" que atraviesa Andalucía.

El portavoz de Empleo del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Gerardo Sánchez, se ha preguntado al respecto si "¿no ha podido Moreno Bonilla perder ni un solo día de sus vacaciones para ponerse al frente de la Junta de Andalucía en unos momentos tan complicados como los que estamos viviendo?", según una nota de este partido.

Sánchez ha sumado al incendio de una capilla de la Mezquita y los sucesivos siniestros forestales el hecho de que Andalucía ya ha superado en este 2025 la cifra de fallecidos en accidentes laborales que hubo en 2024, mientras ha remarcado que en estos momentos "se calcinan miles de hectáreas y obligan a desalojar a vecinos y a vecinas".

Ha subrayado la "falta de responsabilidad" del presidente de la Junta en ámbitos como la "conservación de nuestro patrimonio natural, tan rico y que tenemos la obligación de proteger".

Ha señalado que el presidente de la Junta "destituyó a Catalina García como consejera de Salud porque se había cargado la sanidad pública" y ha censurado que, colocada como "premio de consolación" al frente del área de Sostenibilidad, está "cargándose ahora el medio ambiente andaluz".

El representante socialista ha exigido al presidente de la Junta que dé "un paso al frente" y se "comprometa" de verdad con el medio ambiente y la conservación del patrimonio natural andaluz.