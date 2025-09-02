El PSOE presentará una moción de apoyo al pueblo palestino en todos los ayuntamientos de Córdoba y en la Diputación

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba ha informado este martes sobre la moción de apoyo al pueblo palestino que el partido elevará a las sesiones plenarias de todos los ayuntamientos de la provincia y de la Diputación de Córdoba, una iniciativa con la que pretenden recabar "el mayor respaldo posible a las medidas institucionales en solidaridad con Gaza para exigir el fin de la violencia y fomentar el compromiso por la paz".

Según ha indicado el PSOE en una nota, la secretaria general de los socialistas cordobeses, Rafi Crespín, ha puesto de manifiesto también que este apoyo "es una cuestión de humanidad que debe estar por encima de cualquier ideología y que no admite equidistancias".

Crespín y el portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, junto con concejales, diputados provinciales, miembros de Juventudes Socialistas y representantes del Instituto Halal, han trasladado en un acto celebrado en la Casa Árabe de Córdoba la "solidaridad y empatía del PSOE provincial ante la dramática situación humanitaria que atraviesa la Franja de Gaza cuando se acaba de cumplir el primer aniversario del reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno de España", una decisión que han valorado como un "acto de generosidad, solidaridad y humanidad".

La dirigente socialista ha calificado la situación como "un genocidio, una hambruna y una masacre que debe terminar", y ha anunciado que el PSOE de Córdoba elevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de la capital una proposición para "reclamar el cese inmediato de las hostilidades, la llegada urgente de ayuda humanitaria, y un mayor compromiso institucional por parte del Consistorio con el proceso de paz liderado por el Ejecutivo central".

"No podemos quedarnos callados ante esta barbarie que alcanza cifras dramáticas, como los alrededor de 70.000 fallecidos y 160.000 heridos cifrados por el Ministerio de Salud en Gaza desde el inicio de los ataques israelíes el 7 de octubre de 2023, unos datos que los observadores internacionales elevan hasta un 60%, lo que significaría que aproximadamente una de cada 25 personas en la Franja de Gaza, con 2,3 millones de habitantes, ha muerto desde el comienzo de la guerra", ha detallado Crespín, para quien "las cifras oficiales no reflejan la magnitud real del horror".

Además, ha puesto el foco en dos colectivos: la muerte de periodistas en la cobertura informativa del conflicto y la "desesperante situación" de los menores. "No podemos mirar hacia otro lado cuando cada día mueren 28 niños de media en Gaza, bien como víctimas de los ataques, bien como muertos indirectos de la guerra por desnutrición o enfermedades".

Tanto Crespín como Hurtado han avanzado el contenido de la moción socialista para instar a las instituciones a alzar la voz y acompañar la causa del pueblo palestino sometiendo a votación la adopción de compromisos que incluyen el cese inmediato de las hostilidades en la Franja de Gaza y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, con especial atención a la protección de la infancia; la reclamación del acceso completo, seguro y sin restricciones de ayuda humanitaria para la población palestina, y el rechazo al uso del hambre como arma de guerra.

Asimismo, las mociones instarán a los gobiernos locales y provinciales a firmar convenios con la Unrwa (Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente) para apoyar sus labores humanitarias en Gaza; así como a reforzar la colaboración institucional con la Embajada del Estado de Palestina en España y expresar el respaldo de los ayuntamientos y corporaciones provinciales al papel activo del Gobierno de España en la resolución del conflicto y en las negociaciones de la UE y la ONU para reactivar el proceso de paz basado en la solución de dos Estados. "Córdoba no puede mantenerse en silencio ante el sufrimiento de un pueblo", ha concluido Crespín.

Por su parte, el portavoz en la capital, Antonio Hurtado, ha recordado que el Ayuntamiento de Córdoba "ya hizo una declaración institucional por unanimidad a iniciativa del PSOE contra el genocidio que está teniendo lugar en la Franja de Gaza y de apoyo al pueblo palestino", pero ha avanzado que elevarán a pleno "una iniciativa más para que prevalezcan el derecho internacional y los derechos humanos, y para que llegue la ayuda humanitaria".

"Córdoba, como ciudad de las tres culturas y patrimonio de la humanidad puede hacer más, y el Ayuntamiento puede abundar en los protocolos y cartas de intenciones que tiene abiertos con ciudades como Belén y Nazaret y caminar hacia el hermanamiento. Además, vemos insuficiente que el Consistorio de Córdoba dote con 50.000 euros la ayuda al pueblo palestino cuando tiene alrededor de 40 millones de euros de superávit", ha comentado el portavoz municipal socialista.