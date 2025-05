El PSOE presentará mociones en Jaén para exigir a la Junta coordinación y recursos frente al virus del Nilo

JAÉN 28 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE va a presentar mociones en la Diputación y en los ayuntamientos de la provincia de Jaén para exigir a la Junta de Andalucía que "abandone la inacción" frente al virus del Nilo y que "asuma sus responsabilidades" en vez de "descargarlas sobre las espaldas de los ayuntamientos".

"Esto no es un problema local, es un problema de salud pública que afecta a toda Andalucía. Los mosquitos no entienden de fronteras municipales y el virus no respeta límites geográficos", ha dicho Uceda en rueda de prensa. Por ello, Uceda ha defendido que la respuesta "debe ser coordinada, integral y liderada por la administración que tiene la capacidad y la responsabilidad de hacerlo, que es la Junta de Andalucía".

La secretaria de Política Municipal del PSOE de Jaén ha afirmado que la Junta no puede "abandonar nuevamente los ayuntamientos cuando lo que está en juego es la salud y la vida de los andaluces y andaluzas".

Así las cosas, ha detallado la moción que el PSOE va a llevar a las administraciones locales para instar a la Junta a actuar. En concreto, le pide que integre el virus del Nilo de forma permanente "en las estrategias y planes del sistema sanitario público", así como que "apruebe un modelo de cooperación con los ayuntamientos mediante el cual se les transfieran los recursos económicos necesarios", ya que ahora mismo "sólo es la Diputación de Jaén" la que está asistiéndolos en esta cuestión.

También se le solicita a la Junta que incremente las campañas de desinsectación, que desarrolle campañas de concienciación y prevención, que refuerce la coordinación entre Consejerías y cree una mesa permanente con diputaciones y municipios, que impulse la investigación científica sobre el virus, que garantice el seguimiento médico, psicológico y social de las personas afectadas y que evalúe las políticas aplicadas hasta la fecha.

"Hasta ahora la Junta no prevé ningún modelo de colaboración. Se parece cada vez más a la nefasta gestión de Juanma Moreno durante la pandemia del covid", ha dicho Uceda, que ha apuntado que otras comunidades autónomas con menor incidencia, como Extremadura, ya presupuestaron 250.000 euros para ayudar a los ayuntamientos afectados.

De igual modo, y ante el abandono de la Junta de Andalucía, la Diputación de Jaén asistió en 2024 a los siete ayuntamientos con riesgo alto --Andújar, Arjona, Ibros, La Carolina, Linares, Lopera y Villanueva de la Reina-- con 500.000 euros con los que financió íntegramente una actuación en un rango de 1,5 kilómetros alrededor de sus núcleos de población.

De oficio, la Diputación está realizando acciones de vigilancia en los municipios con riesgo bajo y, en el caso de los 33 municipios con riesgo medio, ha elaborado un estudio para que los ayuntamientos soliciten cooperación y asistencia.

"El virus del Nilo no es una amenaza nueva, ni imprevisible. Desde el año 2020 ha habido sucesivos brotes en Andalucía. Es una grave amenaza para la salud pública que exige rigor, tensión política y recursos suficientes, y no esta pasividad de la Junta, que está improvisando medidas sin planificación estratégica y sin recursos estructurales", ha dicho la dirigente socialista.