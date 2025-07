PSOE-A presume de estar al "máximo nivel" en la nueva dirección del PSOE mientras que Moreno "no pinta nada" en el PP

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha valorado su situación al "máximo nivel" en la nueva dirección del PSOE que saldrá del Comité federal que se celebrará este sábado en Madrid, concretamente en lo que respecta al área de Organización tras la salida de Santos Cerdán, actualmente en prisión, mientras que el PP andaluz de Juanma Moreno "no pinta nada" en la dirección nacional del PP, por los cargos que ya se están conociendo de cara al congreso nacional de este fin de semana.

Así se ha pronunciado este viernes en rueda de presa el portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, quien ha hecho referencia a que se haya conocido que la almeriense Anabel Mateos y el sevillano Francisco Salazar serán adjuntos primera y segundo de la valenciana Rebeca Torró, nueva secretaria de Organización del PSOE nombrada por el secretario general del partido, Pedro Sánchez, para sustituir a Santos Cerdán como 'número tres' tras su implicación en el presunto cobro de mordidas por adjudicaciones de obra pública. Además, la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, es la vicesecretaria general del PSOE.

Ha indicado que el PSOE va a celebrar mañana un Comité federal en el que se va a proceder a la renovación de la estructura de la Secretaría de Organización y otros elementos también ligados a la portavocía del partido, lo que "forma parte de la respuesta clara, contundente y fulminante que adoptó" el secretario general y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando se conoció la presunta implicación de Santos Cerdás en el 'caso Koldo'.

"Se va a cambiar la estructura de la organización y se van a cambiar los métodos de trabajo, de manera que va a haber estructura más coral y más participativa que va a permitir que el partido afronte con garantía la tarea que tiene por delante en los próximos meses", ha dicho Jiménez, convencido de que Sánchez, también el ámbito institucional, "va a garantizar una respuesta a la altura de lo que ha pasado". Se ha referido también a iniciativas políticas para impedir que lo ha ocurrido vuelva "a repetirse", que es lo que espera la ciudadanía.

Ha añadido que Sánchez "responde con claridad y con contundencia, porque para el PSOE, no hacer nada ante la corrupción no es una opción, sino que, ante la corrupción, claridad y contundencia, caiga quien caiga".

Ha señalado que, en esta nueva etapa que se abre, la representación del PSOE andaluz al "máximo nivel" en la dirección federal es una muestra "de la consideración que todo el PSOE tiene, a la que es, sin lugar a dudas, la federación más importante del partido en España y la columna vertebral del proyecto socialista en este país". Ha indicado que al PSOE-A le llega de "orgullo" los nombramientos de Francisco Salazar y Anabel Mateos en el área de Organización.

Se ha mostrado convencido de que, del Comité federal, el PSOE va a salir "fuerte, cohesionado y unido para afrontar las tareas que tenemos por delante, que es seguir respaldando al Gobierno de España en la tarea de cambio que está haciendo y preparar y afrontar todos los retos en términos políticos y en términos electorales que en los próximos años tendrá el PSOE".

"Pero fundamentalmente ahora lo importante es apoyar al Gobierno que preside Pedro Sánchez, a su presidente, porque queda mucha legislatura por delante, muchas medidas que impulsar y muchos cambios que seguir produciendo en beneficio de la mayoría social", según María Jiménez, para quien el Gobierno "necesita de un partido fuerte, cohesionado y con la tarea muy clara detrás que lo respalde", algo que va a quedar garantizado con los cambios que se van a producir.

Este fin de semana también se celebrará el 21 congreso nacional del PP en Madrid, desde este viernes y hasta el domingo, donde se reunirán, según Jiménez, "miles de delegados muy de derechas de todo el país" para reelegir al presidente del partido, Alberto Núñéz Feijóo, al que "no quieren" porque les "gustaría elegir" a Isabel Díaz Ayuso, "que es tan incompetente o quizás más" que el actual líder popular. Ha señalado que el expresidente del PP Pablo Casado no ha sido invitado al congreso nacional porque "quien denuncia la corrupción no tiene sitio en el Partido Popular".

Ha agregado que el "pobre" PP-A de Juanma Moreno llega al congreso nacional como el "gran perdedor". Según el dirigente del PSOE-A, "Moreno Bonilla llega ya derrotado a este congreso porque ha pretendido que el 'cuco' Bendodo sustituya a Cuca Gamarra" como secretario general del PP y "no lo ha conseguido". "Ninguna de las aspiraciones del señor Moreno Bonilla se cumplen, demostrando que manda menos que la Falange en Pamplona", ha apuntado.

Para Mario Jiménez, a Moreno "lo distrajeron encargándole la ponencia política (del congreso) y lo metieron en un lío terrible", porque "se presenta como un moderado, aunque todo el mundo sabe que es una persona ultraliberal y de ideas conservadoras".

Ha añadido que Moreno, presidente de la comunidad "con mayor tasa de pobreza de España, ha hecho una ponencia para su partido que no habla de la pobreza, pero tampoco habla de la revalorización de las pensiones ni de la subida de un salario mínimo interprofesional" que tiene en Andalucía la mayor incidencia.