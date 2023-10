PSOE-A: El Presupuesto andaluz de 2024 "no es creíble" y "no soluciona los problemas de la gente"

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Economía del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Alicia Murillo, ha sostenido este martes que el Presupuesto de la Junta para el ejercicio 2024 que ha aprobado el Consejo de Gobierno del PP-A "no es creíble", porque por parte del Ejecutivo de Juanma Moreno "no se ejecutan las inversiones", y "no soluciona los problemas de la gente".

Así lo ha considerado la diputada socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz para valorar el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2024 que ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno.

Alicia Murillo ha denunciado que, "en términos reales, el Presupuesto no crece, y menos en sanidad" pública, y al respecto ha señalado que lo que sube es el dinero destinado a la sanidad privada, y ha afirmado que, desde que Juanma Moreno gobierna la Junta, "el presupuesto para la sanidad privada" ha crecido "un 70%".

La parlamentaria socialista ha incidido en aseverar que la gestión de Moreno como presidente de la Junta y su política "no es creíble", y para justificar esa afirmación ha aludido a "datos de ejecución presupuestaria" actualizados a fecha del pasado 30 de septiembre, y a que Andalucía, "por primera vez en la historia, es la última comunidad en los principales indicadores económicos"; en concreto, en PIB per cápita y en tasas de empleo, según ha abundado antes de advertir, además, de que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) augura un crecimiento de la economía andaluza en 2024 del 1,5%, "50 puntos básicos por debajo de la previsión del Gobierno andaluz".

Además, Murillo ha resaltado que la Airef prevé que la economía española crezca más que la andaluza, por lo que "España es la locomotora que tira de Andalucía".

Respecto a los datos de ejecución presupuestaria de los que dispone el PSOE-A actualizados a fecha del pasado 30 de septiembre, la parlamentaria socialista ha advertido de que, del capítulo de inversiones, "solamente se ha ejecutado el 24%", y a dicha fecha había "casi 5.000 millones de euros en inversiones que no se han ejecutado".

Ha criticado que Moreno "siempre sale haciendo anuncios con cifras" con las que "marea" y "manipula", porque "la realidad es que luego no ejecuta lo que dice que va a hacer", según ha denunciando poniendo para ello como ejemplo lo que ocurre con las cifras que da "en materia de agua", donde el presidente de la Junta "siempre habla de 1.500 millones de euros movilizados para agua, pero si leemos los datos con precisión y no manipulados, la realidad es que desde que el PP gobierna en Andalucía se han dejado sin ejecutar más de 900 millones en obras hidráulicas", según ha alertado.

"MORENO INVITA, PERO PAGA PEDRO SÁNCHEZ"

"Lo mismo ocurre", según ha abundado la diputada socialista, con la Formación Profesional, una cuestión por la que el Gobierno del PP-A suele "sacar pecho", pero de la que "el 94% del presupuesto" en Andalucía "lo pone el Gobierno de España", de forma que la Junta "solamente pone el 6%" restante, según ha advertido Alicia Murillo, que ha criticado que Moreno aplica la política de que él "invita, pero paga Pedro Sánchez".

"Y lo peor", según ha denunciado, es "el nivel de ejecución presupuestaria" en formación profesional, que también a fecha del pasado 30 de septiembre se quedaba en el 11%, de forma que había "más de 350 millones de euros sin ejecutar en el presupuesto andaluz" en esa materia, según ha continuado relatando la parlamentaria socialista.

Alicia Murillo ha aseverado que "no nos valen los anuncios ni las fotos", sino que "lo que nos vale es la ejecución y lo que de verdad llega a la gente, porque la realidad es que los problemas de los andaluces siguen estando sin solucionarse", según ha avisado antes de subrayar que el Ejecutivo andaluz "recibe a día de hoy más dinero del Gobierno de España que nunca".

Alicia Murillo ha criticado además que por parte del Gobierno del PP-A se aluda a "problemas técnicos" para justificar incidencias en asuntos como la tramitación del Bono Joven de Alquiler, y al respecto ha aseverado que "el problema técnico de Andalucía se llama Moreno Bonilla".

La portavoz socialista ha concluido insistiendo en señalar que el Presupuesto aprobado por la Junta "no soluciona problemas" de los andaluces como los que, en su opinión, se dan en materia sanitaria, con demoras de "hasta diez días para ser atendido por un médico de atención primaria en un centro de salud", o los relativos a la sequía o los que sufren "los agricultores que tienen retrasos en la percepción de las ayudas", o los que hay para acceder a una vivienda o a una plaza pública de Formación Profesional, según ha concluido.