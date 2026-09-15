El PSOE propone que Córdoba se adhiera al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática

El concejal socialista Joaquín Dobladez. - PSOE

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista llevará esta semana al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba una moción para que la ciudad se adhiera al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, impulsado por el Gobierno de España, y dé un paso adelante en la prevención, adaptación y respuesta ante los efectos del cambio climático.

Según ha informado el PSOE en una nota, el concejal socialista Joaquín Dobladez ha defendido que "el cambio climático ha dejado de ser una amenaza futura para convertirse en una realidad que ya está transformando nuestro territorio, nuestra economía y nuestra forma de vida", por lo que considera necesario que las administraciones pasen "de una política basada exclusivamente en reaccionar ante las emergencias a una política basada en la prevención, la anticipación y la adaptación".

Dobladez ha advertido de que Córdoba presenta una especial vulnerabilidad ante las temperaturas extremas y las olas de calor, una realidad que, a su juicio, obliga al Ayuntamiento a reforzar sus políticas de protección de la ciudadanía. En este sentido, ha recordado que este verano se han registrado cuatro olas de calor y que una de ellas mantuvo durante más de diez días temperaturas superiores a los 40 grados.

El edil socialista ha señalado además que, según los datos manejados por el Grupo Municipal, las defunciones asociadas al calor se han triplicado respecto al año pasado, con alrededor de 30 personas fallecidas este verano en la ciudad por los efectos del calor extremo.

"Córdoba tiene que ser una ciudad donde se pueda vivir en verano y, especialmente, donde puedan vivir dignamente el verano quienes no tienen una piscina, una segunda residencia o la posibilidad de marcharse de vacaciones", ha subrayado.

Entre las propuestas de la moción se encuentra la ampliación de la red municipal de refugios climáticos, de manera que sean accesibles para toda la población y cuenten con horario ininterrumpido durante los días de alerta naranja por altas temperaturas.

El PSOE plantea también que estos espacios no sean únicamente lugares de resguardo, sino que incorporen programación abierta a todas las edades y puedan prestar un verdadero servicio de protección a la ciudadanía durante los episodios de calor extremo.

Dobladez ha criticado que este verano se hayan producido situaciones en las que, "en plena alerta naranja, los fines de semana no se ha abierto ningún refugio climático", al mantenerse horarios que, a su juicio, "no responden a las necesidades reales de la población durante una ola de calor".

La moción reclama, igualmente, un plan municipal de inversiones para incrementar la disponibilidad de piscinas públicas en los barrios, ya que el acceso a estos equipamientos "no puede considerarse un lujo, sino una necesidad" en una ciudad sometida a temperaturas extremas durante buena parte del verano.

Junto a ello, los socialistas proponen aumentar las superficies de sombra y los itinerarios de sombra y agua fresca, especialmente en las rutas que conectan con espacios de especial concurrencia, así como establecer programas para facilitar aparatos de refrigeración a hogares con población vulnerable y dificultades de movilidad.

PREVENIR INUNDACIONES E INCENDIOS

El Grupo Socialista propone incorporar de manera efectiva la prevención del riesgo de inundaciones a la planificación urbanística y municipal, revisando las zonas especialmente vulnerables y mejorando los sistemas de drenaje urbano mediante soluciones basadas en la naturaleza. Dobladez ha señalado que Córdoba debe prepararse tanto para periodos prolongados de sequía como para episodios de lluvias torrenciales capaces de provocar inundaciones y daños en infraestructuras, viviendas y espacios públicos.

La moción plantea también una estrategia municipal de prevención de incendios, con un refuerzo del mantenimiento de solares y parcelas, la gestión de la vegetación y la limpieza de espacios municipales y periurbanos. "Los incendios que hemos vivido nos recuerdan que la prevención no puede llegar después de la emergencia", ha apuntado el concejal socialista.

MENOS CONTAMINACIÓN Y MÁS MOVILIDAD SOSTENIBLE

En materia de mitigación, el PSOE reclama una estrategia integral para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones vinculadas al transporte. Entre las medidas propuestas se encuentra la ampliación progresiva de la Zona de Bajas Emisiones, junto al refuerzo de la red de itinerarios ciclistas para garantizar su continuidad y el impulso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano.

En este punto, Dobladez ha reclamado también la mejora de los aparcamientos seguros para bicicletas y la reimplantación del servicio público de bicicleta, una medida aprobada por el Pleno municipal y que, según ha recalcado, "lleva más de tres años esperando".

La propuesta socialista incluye, además, ampliar los espacios peatonales, mejorar los itinerarios accesibles y crear nuevas zonas de prioridad peatonal como parte de una estrategia para reducir la dependencia del vehículo privado.

250 ÁRBOLES POR HECTÁREA EN LOS NUEVOS PARQUES

Otro de los ejes de la moción será el incremento del arbolado y las zonas verdes, con objetivos cuantificables y priorizando aquellos barrios que actualmente presentan una menor cobertura vegetal. El Grupo Socialista defiende que los parques de nueva creación incorporen una densidad mínima de 250 árboles por hectárea, una referencia que, según Dobladez, no se ha respetado en actuaciones como el Parque del Canal, el Parque del Flamenco o el proyecto del Parque de Miralbaida.

"Si queremos que Córdoba sea una ciudad más habitable frente al calor, necesitamos más árboles, más sombra y más zonas verdes, pero también necesitamos que esas zonas verdes tengan una verdadera capacidad para reducir las temperaturas", ha defendido.

ACELERAR EL PLAN MUNICIPAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Finalmente, la moción reclama al Gobierno municipal que acelere el cumplimiento de las medidas contempladas en el Plan Municipal contra el Cambio Climático, cuyo grado de ejecución el PSOE considera "absolutamente bajo". Dobladez ha señalado que dos de los grandes retos que afronta Córdoba son la contaminación del aire vinculada al tráfico y la protección de la población frente a las olas de calor, y ha lamentado que "no se están haciendo los esfuerzos suficientes".

"Creemos que hay que dar un paso adelante. No estamos hablando únicamente de medio ambiente: estamos hablando de salud, de calidad de vida, de igualdad y del modelo de ciudad que queremos para Córdoba", ha concluido Dobladez, que espera que el resto de grupos municipales respalden la moción y que Córdoba se sume al Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática "articulando desde el ámbito municipal una respuesta basada en el conocimiento científico, la anticipación y la cooperación institucional".