El PSOE propone un Plan Andaluz contra el abandono de équidos en carreteras

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en la Cámara autonómica una Proposición No de Ley (PNL) con un paquete integral de medidas destinadas a prevenir y evitar accidentes de tráfico provocados por animales sueltos en carreteras andaluzas, una problemática recurrente que ha vuelto a tener consecuencias trágicas con la muerte de Fuente Clara Cabrera Mateos tras chocar contra dos mulos que habían invadido la A-484 en Bonares.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la iniciativa solicita un refuerzo de la inspección y el control de la tenencia y custodia de équidos, asegurando el cumplimiento de las obligaciones de registro en el REGA, la existencia de cerramientos adecuados y el respeto de las distancias mínimas respecto a vías públicas, en coordinación con entidades locales y fuerzas de seguridad.

Además de la elaboración de un Plan Andaluz específico de prevención y actuación frente a la presencia de équidos en carreteras y caminos públicos, con protocolos de actuación urgente y mecanismos de identificación de responsables. A ello, se une el endurecimiento y aplicación efectiva del régimen sancionador frente a incumplimientos en materia de custodia de équidos, colaborando con autoridades penales cuando proceda.

Asimismo, contempla la creación de un Registro Autonómico de infracciones en materia de custodia de équidos para prevenir reincidencias y mejorar el control administrativo, así como campañas de concienciación y sensibilización dirigidas a propietarios y ciudadanía para prevenir abandonos y sueltas ilegales, e informar sobre riesgos y responsabilidades.

En este sentido, los socialistas han apuntado la "necesidad" de que se cree un Plan Andaluz contra el abandono de equinos porque "no son casos aislados", sino "una dejación prolongada por parte de la Junta de Andalucía en sus competencias de control, inspección y sanción".

En las últimas semanas se han producido accidentes mortales similares en distintas provincias: En Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), un hombre de 37 años falleció tras chocar su motocicleta con un caballo. En Sevilla (A-8058) y Cádiz (A-381) se han registrado múltiples siniestros por équidos que cruzaban sin vallado. En Córdoba (N-432) un motorista perdió la vida en una colisión con un caballo. En Jaén y Granada se documentan animales abandonados en cunetas y vías pecuarias cercanas a carreteras.

Por ello, han criticado que "cada uno de estos accidentes es una tragedia que podría haberse evitado si la Junta actuara con rigor". Al mismo tiempo que han subrayado que "la normativa es clara, lo que falla es la falta de control y de voluntad política para aplicarla".

La normativa estatal y autonómica establece obligaciones precisas en materia de identificación, registro, custodia y control de équidos, incluyendo cerramientos adecuados y la Tarjeta de Movimiento Equino (TME). Sin embargo, el incumplimiento sistemático y la falta de medidas efectivas por parte de la administración autonómica han convertido este problema en un riesgo estructural para la seguridad vial.

Por último, el Grupo Parlamentario Socialista ha afirmado que "no se puede seguir dejando la seguridad de las carreteras a la suerte ni trasladar la carga a las familias afectadas. Es hora de que la Junta ejerza sus competencias con firmeza para proteger vidas humanas y también el bienestar animal".