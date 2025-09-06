El PSOE provincial exige al Ayuntamiento de Córdoba un plan de recuperación y reposición de papeleras en la ciudad

CÓRDOBA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha exigido este sábado un plan de recuperación y reposición de papeleras en la capital ante "la evidencia" de que la empresa municipal de saneamientos (Sadeco) "las está retirando poco a poco de las calles, plazas y espacios públicos".

"Ante las quejas y demandas de las y los ciudadanos por la paulatina retirada de las papeleras en nuestros barrios, Sadeco ha confirmado la sucesiva eliminación justificándola en el vandalismo sobre el mobiliario urbano y su indebido uso como minicontenedores", ha comentado el socialista en una nota, aseverando que la verdadera razón para quitarlas es "no tenerlas que limpiar y ahorrar un dinero que repercute de forma negativa en la limpieza de nuestras calles y plazas".

Por ello, Hurtado ha pedido al Gobierno de José María Bellido frenar la retirada y eliminación de las papeleras de los barrios de la capital y que Sadeco ponga en marcha un plan de recuperación y reposición. "Una ciudad sin papeleras será siempre una ciudad sucia, y Córdoba está más sucia que nunca, entre otras razones, por la falta de papeleras", ha afirmado. Finalmente, el portavoz socialista ha concluido con que llevará la propuesta del plan de recuperación y reposición de papeleras al próximo Consejo de Administración de Sadeco.