PSOE-A rechaza "lecciones de limpieza" del "corrupto" PP y ve a Marín convertido en "correveidile" de Moreno

SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, José Fiscal, ha advertido este miércoles de que su partido no acepta "ninguna lección de transparencia y de limpieza del partido más corrupto de España", en referencia al PP, que ha sido "condenado por corrupción", al tiempo que ha llamado la atención acerca de que el vicepresidente de la Junta y coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, se ha convertido en "correveidile y bufón" del presidente andaluz, Juanma Moreno (PP-A).

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha vuelto a referirse al caso de la presunta 'caja B' del PP y a los papeles del extesorero de dicho partido Luis Bárcenas, que se juzga estos días en Madrid y en el que José Fiscal ha enmarcado "todo el nerviosismo que se observa en los miembros del Gobierno" andaluz actualmente y sus "declaraciones altisonantes y algunas de ellas barrio bajeras", según ha comentado.

El portavoz socialista ha criticado la "amnesia" de Juanma Moreno en relación a "su pasado en Génova" --la sede central del PP-- "y en el Gobierno de Mariano Rajoy", y ha preguntado "cuántos días van a pasar sin que el señor Moreno pida perdón, dé explicaciones y diga de verdad a los andaluces lo que sabe de este tema".

"La única respuesta es atacar con falsedades y montaje al Partido Socialista, cuando la única verdad que hay aquí es que el señor Moreno sí estaba allí en Génova cuando se produjo gran parte de estas ilegalidades que están hoy siendo juzgadas en Madrid", según ha abundado José Fiscal.

MORENO, "EN EL EPICENTRO DE LA CORRUPCIÓN" DEL PP

Ha incidido en que Moreno "sigue sin aclarar si cobró" sobresueldos en el PP, y se limita a "echar balones fuera", a "decir que son asuntos antiguos, cuando él estaba en el epicentro de la corrupción del Partido Popular", según ha remarcado.

En esa línea, ha subrayado que Moreno "tuvo por primera vez un despacho en Génova en 1997, como secretario nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular", y "luego fue secretario ejecutivo de Nuevas Tecnologías, secretario ejecutivo de Política Municipal y coordinador de Política Autonómica y Local", y "la inmensa mayoría de ese tiempo coincidió con Bárcenas y con los principales acusados, algunos condenados, inmersos en la trama de corrupción del PP".

José Fiscal ha enfatizado que "si hay un partido que está rodeado por la corrupción es el Partido Popular, que ahora mismo tiene tres quebraderos de cabeza muy importantes", en referencia al citado caso de la 'caja B' y los papeles de Bárcenas, así como al "entramado" 'Kitchen', en el que, según ha subrayado, "aparece" el actual portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, y el que afecta, según ha continuado, al consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, después de que la Cámara de Cuentas de Andalucía haya destapado "irregularidades, rayando en la ilegalidad", sobre su "gestión de la Diputación de Málaga", de la que fue presidente.

Además, a Bendodo "también los tribunales le pisan los talones con la contratación, sin ningún tipo de concurrencia, de publicidad, con un correo electrónico, de 4.500 trabajadores públicos recientemente" en la Junta.

Asimismo, Fiscal ha subrayado que en el "entramado de corrupción" vinculado a la supuesta 'caja B' "se señala también" al expresidente del PP-A y actual senador por designación autonómica Javier Arenas.

El portavoz socialista ha señalado que Juanma Moreno tendría este miércoles "la oportunidad de hablar de este tema" en el Pleno del Parlamento y de "despejar las dudas que tenga que despejar y ofrecer a los andaluces las explicaciones que crea conveniente", pero Fiscal asume que el presidente "no lo va a hacer", y "de nuevo se va a esconder de manera cobarde y no va a abrir la boca en relación con este caso".

Por otro lado, preguntado por la citación como investigados en un juzgado de Sevilla del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el exdiputado socialista en el Congreso Antonio Pradas, entre otros, por el caso de 'La Pará' de Gines, Fiscal ha sostenido que "se han dado todo tipo de explicaciones por parte de la Diputación" de Sevilla al respecto y "este es un asunto más que utiliza el PP para tapar el caso Bárcenas y la corrupción en la que está inmerso".

LEY ANTICORRUPCIÓN

De igual modo, el portavoz socialista ha tachado de "broma de mal gusto" que, precisamente este martes, el Consejo de Gobierno andaluz presentara el proyecto de Ley contra el fraude y la corrupción en Andalucía impulsado por la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local que dirige el vicepresidente de la Junta, Juan Marín.

José Fiscal ha sostenido que Marín, "tan exigente en otro tiempo" contra la corrupción, "ha pasado de ser un Torquemada a un correveidile, un bufón de Moreno". "Llegó a la política como adalid contra la corrupción, de no pasar ni una y, sin embargo, gobierna con un partido condenado por corrupción y al que de manera continua le siguen saliendo casos flagrantes de corrupción", ha añadido el portavoz socialista.

Para José Fiscal, las "contradicciones" de Marín "llaman a la hilaridad", plegándose "a lo que le pida Moreno Bonilla y el Partido Popular en un camino que, como se ha insinuado en alguna ocasión, parece que conduce a la integración del vicepresidente en el propio PP", según ha abundado.

Sobre el proyecto en sí de la ley contra la corrupción, José Fiscal ha comentado que el anterior Gobierno socialista de la Junta "dejó un proyecto de Ley de Transparencia, informado por el Consejo Consultivo, pero acabó la legislatura y no se pudo llevar a cabo", y la iniciativa que ahora ha presentado la Junta "no sabemos cuánto costará" aún porque "no aparece presupuesto" en la misma, así como "no sabemos si se han aceptado por parte del Gobierno las recomendaciones del Consejo Consultivo", según ha continuado.

En todo caso, ha aclarado que los socialistas "no estamos en contra de este proyecto", sino "a favor", pero ha apostillado que desde la Junta "no han hablado" con ellos "nada sobre este asunto tan importante", y "lo poco que conocemos" de la Oficina Antifraude que plantea la iniciativa del Gobierno andaluz "tiene muchas lagunas".