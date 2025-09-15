El PSOE rechaza la subida de las tarifas del agua en Granada y propone ayudas para jóvenes y autónomos

GRANADA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Granada ha expresado su total rechazo a "la propuesta del equipo de gobierno del PP, liderado por la alcaldesa" de la ciudad, Marifrán Carazo, para "aumentar las tarifas de Emasagra", la empresa mixta que gestiona el ciclo integral del agua en la capital y parte de su cinturón metropolitano, a la par que ha propuesto medidas con las que bonificar el acceso de jóvenes a la vivienda y a autónomos.

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento Paco Cuenca ha defendido que el incremento tarifario es "injustificado" y ha presentado una batería de tres bonificaciones con las que el PSOE busca ayudar a los granadinos en el acceso a la vivienda y favorecer el fomento de la actividad económica.

El socialista ha explicado en nota de prensa que "no se entiende un incremento de tarifas si no está claramente justificado, y nuestra empresa municipal, Emasagra, goza de una excelente salud económica y de gestión, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, por lo que no hay motivo para que los granadinos paguen más".

Al respecto, ha señalado que la buena situación financiera de la empresa y ha destacado la labor realizada en mandatos anteriores con la aprobación de dos cánones especiales, "el canon de descarbonización y el canon de resiliencia, gracias a los cuales Emasagra es hoy una empresa pionera en eficiencia energética, por lo que no se entiende que además de los dos canon, ahora se tengan que subir la tarifas cuando la empresa está generando importante beneficios anuales".

En este sentido, ha explicado que el canon de resiliencia que se puso en marcha en los mandatos anteriores está permitiendo en estos momentos "hacer todas las obras que se están ejecutando en numerosas calles de la capital".

En este contexto, Cuenca ha insistido en el rechazo del PSOE a subir el recibo del agua y ha avanzado que este martes instará al Consejo de Administración de Emasagra a que apruebe tres bonificaciones para el año 2026.

Así, el dirigente socialista ha avanzado que su formación planteará una bonificación para los jóvenes que accedan por primera vez a una vivienda con el objetivo de que no paguen la tarifa del agua durante el primer año. "Una medida que supone un apoyo directo para facilitar el acceso a la vivienda de nuestros jóvenes", ha resaltado.

Otra de las propuestas del grupo socialista es la bonificación para nuevas viviendas de alquiler. "Nuestra idea es que se aplique una bonificación en la tarifa del agua a las viviendas de uso turístico que pasen a régimen de alquiler de larga duración para familias. La iniciativa busca incentivar a los propietarios a poner más vivienda en el mercado de alquiler residencial, ayudando a aliviar la presión sobre el acceso a la vivienda en la ciudad", ha apuntado Cuenca.

Por otro lado, el exalcalde ha insistido en la necesidad de ayudar a los nuevos autónomos, para los que propondrá que Emasagra bonifique íntegramente la tarifa del agua durante el primer año de actividad empresarial.

El PSOE considera que estas medidas son "de sentido común" y están alineadas con la situación actual de Emasagra, que no requiere de una subida de tarifas para mantener su viabilidad y la calidad de su servicio.