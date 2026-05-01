El PSOE reclama al alcalde que amplía el Plan Renueva tu cole a todos los centros cordobeses

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal. - PSOE CORDOBA

CÓRDOBA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado este viernes al Gobierno local del PP que amplíe el plan 'Renueva tu cole', diseñado inicialmente para 26 centros, a todos los colegios de la capital, al tiempo que ha exigido a la Junta de Andalucía nuevas inversiones en la red pública de centros, sobre todo, en la renovación y arreglo de gimnasios, salones de actos y nuevos espacios lectivos.

En una nota de prensa, Bernal ha insistido en que el Ayuntamiento de Córdoba "debe renovar la infraestructura de los centros, que es de su competencia, con nuevos suelos, ventanas, tejados, escaleras, patios de recreo, ascensores o rampas", y ha solicitado al Gobierno local que cumpla no sólo con el compromiso del plan "Renueva tu cole" para 26 centros, sino que lo amplíe a todos los demás.

También ha pedido "diligencia y rapidez" para concluir el plan Sombra en tu colegio que, ya en la recta final del curso y con las temperaturas al alza, está aún sin ejecutar en su totalidad. "Desde el PSOE instamos a Bellido a que se preocupe por los niños cordobeses y pida a la Consejería de Educación de la Junta que cubra las necesidades de los centros educativos de Córdoba", ha comentado.

Se ha referido así en concreto al aumento de los recursos para el alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEAE); o ampliando aulas, como en el colegio López Diéguez, donde sería posible una tutoría más por las solicitudes de matrícula recibidas en Educación Infantil.