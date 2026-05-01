Vox Sevilla inicia la campaña del 17M en Cerro-Amate con una defensa de la "prioridad nacional para ayudas y viviendas"

Vox Sevilla ha iniciado su campaña del 17M en el Distrito Cerro-Amate. - VOX SEVILLA

SEVILLA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox por la provincia de Sevilla a las elecciones andaluzas del próximo 17M, Javier Cortés, ha mostrado su "ilusión, determinación y ganas para luchar por la alternativa que se merecen los andaluces. Frente al bipartidismo, vamos a defender a nuestra tierra y a nuestra gente".

En la avenida de los Gavilanes del Distrito Cerro-Amate; acompañado por la diputada nacional, Reyes Romero; el presidente provincial, Javier Navarro; los candidatos Cristina Peláez, Juan Antonio Aguado y Ana Ruiz, así como de afiliados y simpatizantes de toda la provincia, Cortés ha defendido "la prioridad nacional para las ayudas sociales y la vivienda".

"Frente a la invasión migratoria promocionada por el bipartidismo, como podemos ver en este barrio y en otros tantos de la ciudad; hay que trabajar con sentido común y con propuestas. ¡Primero los de casa!", ha sostenido y recogido la formación política en una nota de prensa.

Cortés ha destacado que "Cerro-Amate, al igual que otros distritos humildes, son los que más sufren las consecuencias de estas desastrosas políticas." Asimismo, el candidato ha afeado tanto a 'populares' como socialistas "que se quieran escudar en según qué competencias cuando les conviene. Porque la realidad es que el PP y el PSOE voten lo mismo en Bruselas nos afecta a los andaluces. No hay derecho a que nuestro sector primario esté ahogado por culpa del Pacto Verde y toda esta agenda progre dirigida contra quienes trabajan la tierra y nos dan de comer."

Cortés también ha hecho hincapié en el estado de la sanidad andaluza, "enésima muestra de cómo el PP ha supuesto continuismo con el socialismo. Mientras mantiene su agenda ideológica y su burocracia asfixiante, las listas de espera son interminables y lo sanitarios se acaban yendo de Andalucía."

Para finalizar, el candidato sevillano elogia a los "afiliados y simpatizantes que a día a día construyen este movimiento patriótico y social que necesita y merece Andalucía y toda España. Somos el partido del campo, de la industria y de los autónomos y vamos a por todas. Cada voto a VOX es una ilusión y un proyecto."

