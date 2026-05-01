Por Andalucía arranca campaña con la pegada de carteles y un llamamiento a movilizar el voto trabajador

La coalición Por Andalucía ha iniciado oficialmente este jueves su campaña electoral en la provincia de Granada con el tradicional acto de pega de carteles - POR ANDALUCÍA

GRANADA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La coalición Por Andalucía ha iniciado oficialmente este jueves su campaña electoral en la provincia de Granada con el tradicional acto de pega de carteles. Acompañados de decenas de militantes, simpatizantes y cargos públicos, los candidatos y candidatas de la formación han dado el pistoletazo de salida a unas semanas decisivas. Con esta primera acción, la confluencia de izquierdas "pone el foco desde el primer minuto en las necesidades materiales de la clase trabajadora: el deterioro de la sanidad pública y la precarización de la clase trabajadora en la provincia", señalan.

El evento, que ha estado marcado por la ilusión y un fuerte tono reivindicativo, ha servido como declaración de intenciones de lo que será la estrategia de la formación: "una campaña de proximidad, centrada en los barrios, los pueblos y los centros de trabajo de toda la provincia", han destacado.

El objetivo principal de Por Andalucía será "visibilizar una alternativa sólida y creíble frente al modelo de privatizaciones y recortes, situando en el centro del debate la necesidad de un nuevo modelo productivo para Granada que supere la estacionalidad y los bajos salarios".

Durante el transcurso de la pega de carteles, Rafa Sánchez Rufo, candidato en la provincia de Granada de Por Andalucía, ha tomado la palabra para subrayar la trascendencia de esta cita con las urnas. "Hoy empezamos a pegar estos carteles con las manos de quienes levantan Granada cada día. Iniciamos este camino con la firme convicción de que nuestra provincia no está condenada a ser el vagón de cola de la temporalidad. Esta campaña va de elegir entre quienes especulan con nuestra tierra, desmantelando la sanidad y la educación, y quienes queremos construir un futuro con derechos, empleo digno, feminismo y justicia social para la mayoría", ha manifestado.

La hoja de ruta de la coalición para las próximas semanas incidirá en medidas de choque contra la carestía de la vida, el fomento del empleo verde, el acceso garantizado a la vivienda para la juventud y el blindaje estatutario de la atención primaria. Según han detallado desde la dirección de campaña, cada acto electoral estará enfocado en ofrecer soluciones concretas a las familias granadinas que sufren las consecuencias de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Finalmente, Por Andalucía ha aprovechado este primer compás de la contienda electoral para hacer un llamamiento directo a la movilización masiva del electorado progresista y de izquierdas. La formación advierte de que el éxito en las urnas dependerá de la capacidad de transformar el descontento social en esperanza y participación democrática, erigiéndose como el único voto capaz de garantizar políticas valientes que pongan la vida y los cuidados por encima de los intereses de unos pocos.