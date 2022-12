PSOE urge al alcalde de Córdoba a "romper su acuerdo de gobierno con Cs" tras la detención del edil Dorado

CÓRDOBA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha reclamado este miércoles al alcalde, José María Bellido, que "rompa su acuerdo de gobierno con Cs" tras la detención del edil no adscrito --anteriormente de Cs-- y exdelegado de Infraestructuras, David Dorado, por la supuesta comisión de irregularidades en la adjudicación de contratos en dicha Delegación.

En una nota, el concejal ha expuesto que "han pasado tres días desde la detención por hechos causados durante el gobierno de PP y Cs y es vergonzoso que el alcalde aún no haya salido a dar la cara, no haya dado explicaciones de lo que ha ocurrido y dé la información que tiene, que todo el mundo sabe que la tiene".

En palabras de Romero, "es muy grave el hecho de que el alcalde no tenga nada que decir después de que la Policía Nacional haya detenido a un concejal en activo por primera vez en la historia democrática de esta ciudad".

"La gestión de Bellido y su equipo de gobierno en Infraestructuras ha sido pésima y se está demostrando ahora con estos hechos", ha aseverado, para remarcar que "aquí están las consecuencias de esta causa judicial, de esta investigación".

En este sentido, ha pedido al alcalde que "salga, dé la cara ante los cordobeses y no se esconda detrás de su portavoz, que sólo sale a defender lo indefendible atacando a los demás, pero nunca a dar explicaciones".

En su opinión, "hace meses que la ciudad está pagando las consecuencias de la paralización del área de Infraestructuras, pero durante este temporal se están notando más que nunca: árboles caídos que permanecen en la calle durante días sin que nadie los recoja, continuos apagones de luz en diferentes zonas de la ciudad, acumulación de hojas en el suelo que provocan caídas, acerados en mal estado que se convierten en impracticables por la acumulación de agua y colegios inundados".

Según ha indicado, "esto demuestra la dejadez absoluta que ha habido en esta área y que se denuncia desde hace mucho tiempo", a lo que ha agregado que "no hay nadie más responsable que el alcalde, responsable de que no se haya hecho nada en esta área y en otras, de que no se haya gestionado absolutamente nada en una Delegación inmersa en un presunto caso de corrupción".

En definitiva, Romero ha defendido que "debería dejar el cogobierno, pero Bellido nunca quiso". "Sigue aguantando cualquier cosa por mantener su sillón de Alcaldía", ha advertido, para apostillar que "si de verdad no tiene ninguna responsabilidad, dé la cara, dé explicaciones y rompa el acuerdo de gobierno con Cs, un partido que presumía de venir a regenerar la política y ha resultado ser el primero con un concejal detenido en toda la etapa democrática de esta ciudad".