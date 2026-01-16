PSOE reclama a la alcaldesa de Granada que "lidere" una queja formal por los "continuos" cortes de luz en los barrios

Archivo - El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada Eduardo Castillo. - PSOE - Archivo

GRANADA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Eduardo Castillo, ha señalado este viernes que los cortes de luz se han "generalizado y agravado" durante los últimos dos meses, afectando ya "de manera indiscriminada a todos los barrios de la ciudad" y ha reclamado a la alcaldesa, Marifrán Carazo, que "lidere" una queja formal a la compañía.

Para el edil socialista, la situación se ha convertido en "un problema estructural que no solo afecta al Distrito Norte, por lo que ya no valen más excusas para no atajar estos cortes de suministro".

"Ya no estamos hablando de una avería puntual en una calle o de un problema aislado por un pico de demanda" sino de "una realidad diaria que sufren miles de granadinos en el Zaidín, en el Centro, en Chana o en el Realejo", ha agregado.

Como ejemplo de cortes esta semana el edil se ha referido a averías notificadas en zonas como Andrés Segovia, en el entorno de la Carretera de la Sierra y Bola de Oro, Albayda y numerosas calles más.

Castillo no ha querido olvidar la situación que sufre el Distrito Norte, calificándola como una "lacra que los vecinos llevan soportando años" y ha señalado que "es inaceptable que mientras el problema se extiende por toda la ciudad, en la Zona Norte se siga cronificando un castigo que vulnera los derechos humanos más básicos sin que se ponga fin al problema y se dé solución a vecinos que pagan por un servicio que no reciben con todas las garantías", ha aseverado.

Desde el PSOE apuntan directamente al estado de la red eléctrica y a la falta de fiscalización. "Hablamos claramente de infraestructuras deficitarias", ha subrayado el viceportavoz, quien ha exigido explicaciones directas a la Junta de Andalucía, recordándole que es la administración competente para exigir a Endesa la renovación integral de sus infraestructuras.

"La Junta no puede seguir siendo cómplice con su silencio; tiene la obligación legal de inspeccionar a la compañía y obligarla a acometer las inversiones que Granada necesita para que sus vecinos no vivan con miedo a que se apague la luz en cualquier momento", ha denunciado.

Ante este escenario, Castillo ha exigido a la alcaldesa, Marifrán Carazo, que "actúe de inmediato y eleve una queja formal y contundente ante la dirección de Endesa y que inste a sus compañeros en la Junta a que dejen de proteger a la eléctrica y empiecen a proteger a los granadinos", ha declarado.

Además, el viceportavoz ha avanzado que sus grupos pedirá información detallada sobre las comunicaciones mantenidas entre el Consistorio, la Junta y la compañía eléctrica para esclarecer qué gestiones se están realizando para frenar estos apagones.

INVERSIONES

Endesa ha señalado por su parte que ha llevado a cabo durante 2025 un importante esfuerzo inversor en la Zona Norte, uno de los distritos de Granada más afectados por la saturación de las redes que ocasiona el fraude masivo, especialmente dedicado al cultivo de marihuana.

En concreto, ha destinado más de 1,3 millones de euros a actuaciones orientadas a reforzar y modernizar la red de baja tensión, mejorar la calidad del suministro y reducir las incidencias que afectan a los clientes con contrato en vigor.

En el marco de este plan de inversiones, la coordinación con el Ayuntamiento de Granada y el Defensor del Ciudadano ha permitido desarrollar actuaciones de restructuración de la red de baja tensión en los barrios de Cartuja, Casería de Montijo y La Paz, una medida de refuerzo que ha propiciado una notable reducción del número de incidencias.

Asimismo, se han desarrollado otras medidas como la digitalización de las protecciones de los centros de transformación más afectados por las sobrecargas, con el objetivo de mejorar la supervisión de la red y reducir los tiempos de actuación ante incidencias.

Además, se ha llevado a cabo la reconstrucción de tres centros de transformación dañados por la manipulación, situados en Casería de Montijo, Joaquín Corral Almagro y Casería del Cerro, así como la sustitución de ocho transformadores que habían quedado inutilizados como consecuencia de la sobrecarga de la red derivada del exceso de consumo de las plantaciones de marihuana. A estas medidas se suma la renovación del cableado de baja tensión, deteriorado tanto por la sobrecarga como por las manipulaciones.

ZONA NORTE

Endesa explica que mantiene desde hace años un esfuerzo inversor continuado en Zona Norte, donde la media de inversión por cliente es cuatro veces superior a la registrada en otros barrios de Granada.

Esta inversión sostenida ha permitido un refuerzo integral de la red eléctrica, que en la actualidad se encuentra sobredimensionada y dispone de hasta cinco veces más potencia de la necesaria en función del número de habitantes.

Estas actuaciones se suman a los 7 millones de euros invertidos por Endesa en la Zona Norte durante los últimos tres años, periodo en el que la compañía ha reforzado la red de baja tensión mediante la instalación de 15 nuevos transformadores y el tendido de más de 30 kilómetros de nuevo cableado, con el objetivo de mejorar la calidad del suministro eléctrico y reforzar la resiliencia de las infraestructuras.

Todo ello en un distrito donde se ha detectado hasta un 56 por ciento de fraude eléctrico, principalmente asociado a plantaciones de marihuana, con 74 edificios sin ningún contrato y 38 edificios con un único contrato en vigor, detallan desde la compañía.