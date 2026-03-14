La Junta destaca que la UPA batió récord de incautaciones de patrimonio histórico en 2025

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este sábado de que la Memoria de Actuaciones de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma de Andalucía (UPA) de 2025 será presentada en el próximo Consejo de Gobierno, destacando que el pasado ejercicio estuvo marcado por la firma, el 13 de febrero de 2025, de un nuevo convenio entre el Ministerio del Interior y el Gobierno andaluz para el aumento de la plantilla.

Tal y como ha apuntado la Administración regional en una nota, el convenio establece un plan de crecimiento progresivo para alcanzar los 725 efectivos, partiendo de los 344 que integraban la Unidad al inicio del periodo, lo que suponía el 47,4 por ciento del catálogo cubierto. Como parte de este proceso, ya se han convocado 181 plazas cuya resolución está prevista para mediados de 2026.

Por su parte, Sanz ha recalcado que "aun con estas limitaciones de personal, la actividad de la UPA volvió a demostrar en 2025 un rendimiento muy elevado, especialmente en el ámbito de la protección del patrimonio histórico y en el de la prevención y la investigación de incendios forestales".

En cuanto a la protección del patrimonio histórico, las actuaciones han sido 165, frente a las 69 del año 2024, permitiendo la recuperación de 26.859 piezas, por las 1.259 del pasado año, en diversas operaciones a nivel provincial, lo que ha significado un aumento de más del 2.000 por ciento.

El consejero ha insistido en que esto se debe, fundamentalmente a las actuaciones desarrolladas por la Jefatura Provincial de Cádiz con la incautación 23.000 piezas y efectos arqueológicos a raíz de una denuncia presentada por responsables de la Delegación de Cultura contra una persona que las había sustraído y almacenado ilegalmente.

Además de esta actuación, Sanz ha destacado la recuperación de material arqueológico en diversos yacimientos de la provincia de Almería con unas 800 piezas o efectos arqueológicos de material lítico de España y Francia (Lascaux), un punzón de hueso, restos cerámicos de la edad del cobre y el bronce, restos cerámicos íberos y romanos, fíbulas íberas y romanas, lucernas romanas y medievales y monedas de diversa cronología. Y la Jefatura Provincial de Huelva localizó una necrópolis visigoda en la cuenca minera que no estaba catalogada.

Asimismo, en materia de medio ambiente, se formularon 7.804 denuncias y se ejecutó una campaña contra talleres clandestinos que permitió la inspección de 449 establecimientos y la detección de 109 negocios ilegales.

En el ámbito de la lucha contra los incendios forestales, la Unidad ha registrado los mejores resultados de su historia reciente al alcanzar un índice de esclarecimiento del 94 por ciento, con la resolución de 33 de los 35 incendios investigados. Durante el año 2025, la Unidad realizó 7.804 actas de denuncia por conductas de riesgo en el entorno natural --un 27 por ciento más que el pasado año--. El total de personas puestas a disposición judicial ha ascendido a 37, la mitad aproximadamente de ellos por incendio forestal.

Sanz ha destacado también "la labor constante de identificación de las personas --7.261 identificados-- y de los vehículos --7.067 controlados-- que transitan por nuestros montes tienen un efecto disuasorio para quien de forma intencionada quiera provocar un incendio o pueda provocarlo por una conducta imprudente".

Además, ha revelado que, en cuanto a la protección de menores, "una de las competencias más importantes de esta Unidad", se han realizado 1.323 traslados de menores, fundamentalmente infractores, frente a los 1.629 de 2024. En 2025 han sido retirados del entorno familiar 447 menores, 291 menores detectados en situación de absentismo escolar y la realización de 1.364 informes de situación familiar, además de la detección de 112 casos de fraude en la escolarización.

En materia de Juego, Espectáculos y Establecimientos Públicos, destacan las 2.335 infracciones denunciadas, los 31.024 cupones ilegales intervenidos, así como la inspección de 20.920 máquinas tragaperras, de las que 25 fueron precintadas y/o decomisadas. Respecto a las actuaciones de colaboración con la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), el consejero ha destacado la realización de 1.199 verificaciones de moradores en viviendas de protección oficial.

En esta línea, Sanz ha destacado la puesta en marcha del Servicio Operativo Contra las Reiteradas Agresiones a Trabajadores y Especialistas Sanitarios (Socrates). Con este servicio "es colaborar proactivamente en la disminución de las agresiones contra el personal sanitario". Para ello, se han realizado un total 1.369 patrullas preventivas en los centros de salud de toda Andalucía para garantizar gracias a la presencia la seguridad de los profesionales.

Otra de las líneas implementadas por la Jefatura de la Unidad ha sido el proyecto Titan, orientado a la Trazabilidad e Inspección Turística, que trabaja en colaboración con la Consejería de Turismo para combatir la actividad clandestina y las viviendas de uso turístico no registradas.

Por otra parte, el Grupo UROM --Unidad Regional Operativa Medioambiental-- inició en 2025 cuatro investigaciones, de las que una aún continúa abierta, por delitos contra el medioambiente, esencialmente por tráfico ilícito de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), lo que ha llevado a la puesta a disposición judicial de siete personas, interviniendo tres contenedores de residuos por un montante de 45.000 kilos. Desde su creación, UROM ha desarticulado nueve organizaciones dedicadas al tráfico de este tipo de residuos y ha detenido a un total de 20 personas.

El Grupo de Actuación y Respuesta en Zona Acuática (Grupo Garza) ha efectuado durante el pasado año 63 actas de denuncia, interviniendo 1.991 kilos de productos vivos (especies marinas), así como 53 artes de pesca ilegales.

Por su parte, el Grupo de Esquí que actúa en la estación de Sierra Nevada tramitó, durante la pasada temporada, 453 actas de denuncia --acampadas ilegales, vertidos, consumo de estupefacientes, intrusismo de monitores ilegales, entre otras--, y realizó 442 auxilios humanitarios.

Finalmente, la Unidad participó en dispositivos extraordinarios como el Plan Romero en El Rocío, la Romería de la Virgen de la Cabeza y el Gran Premio de Motociclismo de Jerez, manteniendo además su labor de protección institucional en sedes como el Palacio de San Telmo y el Parlamento.

En suma, el balance ejecutivo de 2025 ratifica "una mejora en la eficacia operativa y la modernización de capacidades del cuerpo pese a trabajar con menos de la mitad de la plantilla prevista", ha destacado el consejero.