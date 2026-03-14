Andalucía mantiene los precios del taxi interurbano en 2026 con una bajada de bandera en los 3,66 euros

Archivo - Taxis en el centro de Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La bajada de bandera de un taxi para servicios interurbanos (entre municipios) en Andalucía se sitúa este año en los 3,66 euros después de que la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta haya publicado la resolución con las tarifas "máximas" de aplicación en este tipo de servicios. Según esta resolución, la Junta mantiene congelados los precios de este tipo de transporte público discrecional.

Los precios del taxi para servicios interurbanos los fija la Administración autonómica, no así en el caso de los servicios urbanos en los que son los ayuntamientos los competentes en fijar las tarifas. Así, según la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultada por Europa Press, el precio por kilómetro recorrido o fracción es de 0,71 euros y el mínimo a percibir de 3,83 euros. En el caso del precio por hora de espera, el coste es de 17,57 euros.

Estos son los precios a aplicar de lunes a viernes laborables entre las 6,00 y las 22,00 horas. Para los sábados, domingos, festivos --nacionales, autonómicos y locales--, y de lunes a viernes laborables entre las 22,00 y las 6,00 horas, el precio por kilómetro o fracción es de 0,82 euros; 4,51 euros lo mínimo a percibir; 20,71 euros el precio por hora de espera y 5,18 euros por fracción de cada quince minutos de espera.

El cuadro de tarifas debe estar colocado en el interior del vehículo, "en un lugar visible para los viajeros". Las tarifas han entrado en vigor este viernes 13 de marzo tras su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. La Administración aclara que la bajada de bandera operará únicamente en los servicios con una distancia entre origen y destino inferior a doce kilómetros.