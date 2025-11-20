PSOE reclama apostar por el Aeropuerto Granada-Jaén y la Junta ve "falta de compromiso" de Diputación

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha reclamado a la Junta Andalucía una mayor apuesta por el Aeropuerto de Granada-Jaén de la que se beneficie la provincia jiennense, mientras que el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha indicado que lo que hay detrás de la petición socialista, es un intento de "desviar la atención" de la "falta de compromiso" de otras administraciones como la Diputación de Jaén, a la que ha aludido directamente.

"No existe un desarrollo aeroportuario, ni la conectividad, ni la capacidad de atraer turistas a una determinada zona sin que haya una colaboración entre administraciones de forma leal y en este caso no la está habiendo", ha dicho el consejero respondiendo a una pregunta formulada por la parlamentaria socialista Mercedes Gámez.

La parlamentaria socialista ha pedido a la Junta que se implique en "aumentar la capacidad del aeropuerto, la capacidad de llegada de viajeros y aumentar su uso", algo para lo que se requiere "una mayor promoción turística y un impulso de este destino, del destino de la provincia de Jaén, por ser una provincia con menor afluencia turística".

En esta línea, Gámez ha solicitado "un mayor refuerzo" para la llegada de viajeros a través del aeropuerto. En este sentido, ha trasladado la necesidad de que la Junta de Andalucía recupere el tránsfer entre el aeropuerto y Jaén, y que se integre el punto de información turístico dentro de la red de oficinas turísticas de la Junta de Andalucía.

"Lo que le pedimos, sin ánimo de confrontar, es potenciar esa cohesión territorial, potenciar ese turismo de interior y potenciar que también lleguen viajeros a través del aeropuerto Granada-Jaén", ha dicho la parlamentaria socialista.

Por su parte, el consejero ha indicado que si el aeropuerto es de Granada y Jaén, las dos "tienen que aportar al desarrollo del aeropuerto" y "parece que alguna no lo está haciendo". "Los problemas que se derivan, se derivan de la falta de atención y de la falta de diligencia, de la falta de inversión por parte de la Diputación de Jaén en relación con ese aeropuerto", ha dicho Bernal.

Para Bernal, se trata de una cuestión que tiene que abordarse en la Mesa de Conectividad Aeroportuaria que "creó la Junta de Andalucía para la mejor conexión y la mejor consecución de resultados y de objetivos en materia de conectividad aérea para ese aeropuerto", al tiempo que ha apelado a todas las administraciones a "alinearse en una visión común".

Ha añadido que la labor de la Consejería "se centra en atraer viajeros, reforzar la imagen del destino y generar oportunidades turísticas allí donde existe esa conectividad, ya sea aeroportuaria, ferroviaria, con todos los matices que el Gobierno de España se empeña en ponernos palos en las ruedas y también, por supuesto, a través de carretera".

Bernal ha traducido la labor de la Consejería en datos y ha señalado que en 2025 se han desarrollado "más de 50 acciones promocionales en Jaén, entre acciones directas, inversas, campañas de márketing, acciones con patronatos, o eventos", lo que supuesto una inversión que "supera ampliamente los 800.000 euros".

Se trata, según Bernal, de actuaciones que buscan "reforzar segmentos clave para la provincia, fundamentalmente enfocados en el turismo cultural, turismo de naturaleza, gastronomía, oleoturismo y también patrimonio mundial".

"Nosotros estamos teniendo claro cuál es nuestro objetivo y lo estamos desarrollando cada día", ha manifestado el titular andaluz de turismo, al tiempo que ha puesto como ejemplo eventos concretos celebrados en Jaén como Tierra Adentro o la reciente cumbre mundial de asociaciones de viajes, que han contado con el respaldo económico de la Junta de Andalucía.