El PSOE reclama al Ayuntamiento de Córdoba mejoras en las Escuelas de Verano para "garantizar un servicio de calidad"

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal. - PSOE

CÓRDOBA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado al Gobierno municipal del PP que "impulse mejoras en las infraestructuras de las Escuelas de Verano que se desarrollan en centros educativos municipales durante los meses estivales" para "garantizar un servicio de calidad", una iniciativa que el Grupo Socialista defendió en el Pleno celebrado el pasado jueves.

Según informa el PSOE en una nota, Bernal ha recalcado que estas actividades constituyen "un servicio fundamental para facilitar la conciliación de las familias cordobesas durante las vacaciones escolares" y, precisamente por ello, "no basta con poner en funcionamiento un servicio municipal", sino que "hay que garantizar que se preste con la máxima calidad y en las mejores condiciones posibles para los niños de Córdoba".

La edil socialista ha explicado que las Escuelas de Verano presentan unas características específicas que "hacen necesaria una mejor planificación por parte del Ayuntamiento. En primer lugar, porque la mayoría de ellas se desarrollan en edificios municipales que durante el curso funcionan como colegios y que, una vez finalizadas las clases, deben adaptarse para acoger una actividad distinta", ha comentado.

"Estos centros están preparados para el funcionamiento ordinario de un colegio, pero no para las necesidades específicas de una Escuela de Verano, por lo que requieren una reorganización de espacios y una adecuación de sus instalaciones", ha señalado la edil socialista.

A ello se suma "un segundo factor determinante", ha añadido, las elevadas temperaturas que registra Córdoba durante los meses de verano. Así, Bernal ha advertido de que "muchos de estos colegios carecen de una climatización adecuada, disponen de patios insuficientemente acondicionados frente al calor y no cuentan con gimnasios o salones de actos climatizados que permitan desarrollar las actividades en condiciones óptimas".

Por ello, el PSOE ha instado al alcalde, José María Bellido, a que "priorice inversiones destinadas a mejorar los centros donde se celebran las Escuelas de Verano y, en general, todos los colegios de titularidad municipal, dotándolos de infraestructuras adaptadas a la realidad climática de la ciudad".

Entre las actuaciones que reclama el Grupo Socialista figuran la adecuación de patios con elementos que mitiguen las altas temperaturas, la adaptación de aulas para las actividades estivales, la disponibilidad de espacios interiores amplios y climatizados y la mejora de los comedores para responder a las necesidades propias del periodo estival.

Se trata del "bienestar y la seguridad" de los niños, por lo que el Ayuntamiento "debe ser sensible a esta realidad y ofrecer un servicio público que reúna las mejores condiciones posibles", ha afirmado Bernal.

La concejala socialista ha concluido señalando que la calidad de los servicios públicos "no depende únicamente de que existan, sino también de las condiciones en las que se prestan. Las familias merecen unas Escuelas de Verano seguras, confortables y adaptadas a las necesidades de los menores. Ése debe ser el compromiso del Gobierno municipal", ha concluido.