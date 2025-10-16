El PSOE reclama al Gobierno andaluz del PP un plan de inversiones en infraestructuras educativas en Córdoba

Alcaldes y otros cargos públicos del PSOE reclaman, ante la Delegación de Desarrollo Educativo, un plan de inversiones en infraestructuras educativas en Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, junto al con el parlamentario andaluz del PSOE por Córdoba Antonio Ruiz y la alcaldesa de Villaviciosa (Córdoba), Gema González, ha urgido este jueves al Gobierno andaluz del PP a "definir un plan de inversiones anuales en infraestructuras educativas de la provincia, ante las carencias y desperfectos que presentan el 80% de los centros del territorio".

Según ha informado el PSOE en una nota, así lo ha expuesto, a las puertas de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, en una concentración que ha concitado a alcaldes y portavoces socialistas de la provincia.

En este contexto, Morales ha calificado al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, como "enemigo número 1 del municipalismo", y le ha acusado de "abandonar a los alcaldes, al no tener inversiones programadas para las escuelas de los pueblos, lo que afecta a una educación digna, pública, de calidad y segura", y la consecuencia es que "los alcaldes están asumiendo obras que no les competen y dicen basta ya de taparle las vergüenzas a la Junta".

Por su parte, Antonio Ruiz ha afirmado que el Gobierno de Moreno "deja solos a los ayuntamientos en el mantenimiento de los centros escolares, pese a haber tenido los tres presupuestos más abultados en la Junta en toda su historia", a lo que se suma que en 2025 haya suprimido el Plan de Infraestructuras Educativas.

El parlamentario socialista ha criticado, además, que "el delegado provincial crea que ha cumplido y que lo tiene todo hecho con anunciar la climatización de diez colegios por año, pagada con fondos europeos" mientras que "los ayuntamientos asumen competencias que no son suyas, como por ejemplo la construcción de comedores escolares". Por eso, "estamos aquí, con alcaldes de la provincia, para denunciar la dejación de funciones de Moreno con la escuela pública andaluza".

Por último y en representación de los alcaldes y portavoces socialistas concentrados, Gema González ha criticado que los consistorios están asumiendo todos los gastos relativos a mantenimiento y reparaciones de los colegios, y "cuando la Junta decide hacer alguna actuación en los centros, lo hace 'in extremis', para resolver algún problema de urgencia y sin participarlo con el ayuntamiento, dejándonos a nosotros posteriormente el mantenimiento".

Por eso, González ha instado a la Junta a "redefinir y actualizar los conceptos de mantenimiento y de inversión, para evitar que en ese término tan amplio entre todo, como está pasando ahora", máxime cuando la mayoría de los centros educativos de la provincia tienen más de 40 años.

"Alrededor del 80% de los colegios de la provincia requieren una intervención estructural para reparar desperfectos, por lo que necesitamos un plan de inversiones programado, que evite que los ayuntamientos tengamos de mendigar obras urgentes cuando se caigan paños de azulejos o no haya accesibilidad en las aulas para algunos alumnos", ha finalizado.