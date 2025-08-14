PSOE-A reclama a la Junta que "cumpla" con los bomberos forestales y atienda "sus reivindicaciones laborales"

El portavoz de Empleo del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Gerardo Sánchez, en una imagen de archivo. - PSOE-A

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Empleo del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Gerardo Sánchez, ha exigido este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que atienda las demandas de los bomberos y profesionales forestales andaluces que trabajan en "condiciones precarias poniendo en riesgo su vida", donde ha relatado la carencia de equipos de protección adecuados, además de la falta de efectivos o vehículos inservibles.

Ha pedido al presidente de la Junta que en lugar de "mandar apoyo y felicitar" a los trabajadores en sus redes sociales, "cumpla" con ellos "dotándolos de medios, atendiendo a sus reivindicaciones laborales y, sobre todo, comprometiéndose a cuidar el medio ambiente y proteger el patrimonio natural andaluz", según una nota de este partido.

Sánchez ha anunciado que el PSOE andaluz respaldará a los trabajadores del Infoca a una movilización prevista el día 20 de agosto en Cádiz.

El diputado autonómico socialista ha destacado la "profesionalidad y trabajo" de los bomberos forestales, por cuanto, a pesar de unas "indecentes" condiciones por culpa de la gestión del PP, continúan demostrando una "profesionalidad y valía incondicional".

Ha asegurado que lo que "falla" es la "negligencia y prepotencia" de Moreno y de su gobierno, que ha "rechazado" todas las propuestas que "desde hace meses" viene proponiendo el Grupo Parlamentario Socialista, "advirtiendo que en el Infoca hay problemas graves que solucionar".